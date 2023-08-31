館長點名高嘉瑜：護航賴品妤不談綠電 對她非常失望

「館長」陳之漢昨晚在直播表示，民進黨立委高嘉瑜在政論節目上替陷入綠能爭議民進黨立委賴品妤護航，令人非常失望，身為民意代表的職責，應該是替民意說話，而不是替黨意說話。

陳之漢指出，當初人民支持高嘉瑜，不是因為她愛唱歌，而是因為她會在質詢的時候，講出人民的心聲。但高嘉瑜現在也封嘴了，不敢提居住正義、司法改革、百億的綠能光電，身為民意代表應該為人民講話，不論黨做出什麼樣的指示，始終要站在人民這一邊，如果要被黨開除，就跳出來自己選，不需要依靠民進黨的光環。

陳之漢說，他過去和高嘉瑜多好，但是最近發生這麼多事情，民進黨不僅護航竹聯幫寶和會開槍，還要告人，高嘉瑜有替他說過一字半句嗎，「幾百億、幾百億的貪，她啞巴啊，在節目上護航賴品妤，我有看到啊。她家拿人民的錢很驕傲，值得護航是不是，今天我們選的是民意代表，不是黨意」。

陳之漢表示，沒有人民，就沒有這些政客，一個有良心的人，就和他一樣，國民黨要來交好，他不理，民進黨要來交好，也不理，因為他永遠站在人民這邊，幫人民講話。