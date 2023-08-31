與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

超過百萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」日前發布一段採訪北市動物園影片，並邀請台北市長蔣萬安當來賓，不過卻遭某醫師粉專攻擊，「許伯&簡芝」昨天深夜發布澄清影片，並公開與動物園協議內容，強調影片成本都是自己吸收，而且還會提供一定比例金額給園方，作為認養動物使用，也希望大家不要在不查證隨意批評，若持續發布不查證言論，他們已請律師擬好聲明稿，不排除站出來捍衛自己權益。

蔣萬安日前與Youtuber「許伯&簡芝」合作，前往台北市立動物園「動物行為學院」與動物互動，影片上架後，獲得不少好評，不過日前卻出現親綠醫師粉專「小劉醫師-劉宗瑀」批評身為動物頻道、採訪非動物專業人員的蔣，不是政治立場就是錢錢立場。

不過「許伯&簡芝」昨深夜發布影片說明，強調該影片合作沒有收北市動物園、台北市政府一毛錢，整個過程包含拍攝過程、交通費、剪輯、上架等所有成本都是自行吸收，甚至他們也會付出相關比例金額給予園方做動物認養使用，這些都是當初園方考量，希望來拍攝影片的創作者不僅僅只是拍攝，而是能為動物多做點事情。

至於攻擊他們採訪非動物專業的蔣萬安當來賓，「許伯&簡芝」則回嗆，當事人並沒有看完這影片，影片中蔣是以來賓身份，一同採訪動物園人員與動物行為6大護法，而且影片置頂留言也提及，動物園門票26年來都只有60元，用這樣價位維持動物跟飼育員福祉太辛苦，想多為保育員及動物爭取福利，並藉由影片傳達給市長、民眾知道。

「許伯&簡芝」提到，希望大家可以不要再用政治語言去討論這個問題，能夠回歸到關心動物立場來看這支影片，更不要惡意檢舉影片，導致影片黃標，抹去他們辛苦製作的努力，關於網路散播不實惡意言論，希望大家可以查證後再說話，若仍持續發布不查證言論，他們已請律師擬好聲明稿，不排除站出來捍衛自己權益。