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【專家之眼】謝長廷就是核污水中的「氕氘氚」？

聯合報／ 高永光／考試院前副院長
駐日代表謝長廷。本報資料照
駐日代表謝長廷。本報資料照

日本從今年8月24日開始，將福島核電廠在2011年受強烈地震影響，冷卻核心融溶的污染水（即所謂核污水），直接排入太平洋，遭到東亞地區環太平洋國家政府或民眾強烈的反對及抗議。

台灣駐日代表謝長廷在臉書上説：少量放射性物質對人身體有益，引起國人極度不滿，認為是不顧國人身體健康的「媚日」言論；在野黨立委要求謝返國述職，並對外說清楚、講明白；不過，民進黨立委則幫其緩頰，認為謝在臉書上舉溫泉水含放射性物質鐳為例，而鐳確實對身體有益。

但就在日本直接排放核污水時，謝長廷如此言論，當然意有所指，確實是為日本政府「以鄰為壑」有所辯護，要説其不是媚日也難！

不過這也不是謝長廷第一次這樣打「污水仗」，在民進黨準備開放日本核食進口時，謝還傳播假消息，説中國大陸也要開放，如果台灣落在大陸之後，「會沒有面子」，「面子説」也曾導致台人包括媒體一陣撻伐與批評。

其實不論謝長廷的「溫泉説」、「面子説」，都有「裝逼」的味道！「裝逼」，其一層意思是裝逼的人，其實什麼都不懂，故意裝的很懂，唬爛別人；另外一層意思有點相反，但一樣和前者態度相同，那就是確實對於某些事物有所瞭解，但故意賣弄，甚至有意誤導或唬弄別人。總之，看起來謝長廷的「面子説」、「溫泉水」似乎兩層意思都有，但總結之，不論他真的是「儍逼」、「牛逼」或「賣弄聰明」，他被網民稱為是「日本駐台代表」當不為過！

巧合的是最近在網路上盛行用「氕氘氚」三個字連在一起罵人，它的意思正是講一個人「裝逼」，而「氕氘氚」恰恰和核污水有關，真是有趣！

先說明「氕氘氚」怎麼讀音，「氕」唸”ㄆㄧㄝ”一聲、「氘」唸”ㄉㄠ”也是一聲、「氚」唸”ㄔㄨㄢ” 也是一聲，這三個字挺拗口的，但意思就是「裝逼」！

氕、氘、氚和構成水的氫都有關。

氕是一种元素。氫（H）的同位素之一，符号1H，是氫的主要成分。普通的氫中含有99.985％的氕。

氘則是氫的一種穩定形態同位素，也被稱為「重氫」，元素符號一般為D或2H。它的原子核由一顆質子和一顆中子組成。在大自然的含量約為一般氫的7000分之一，用於熱核反應。被稱為「未來的天然燃料」。氘無毒，有窒息性，重氫有易燃、易爆性。氕、氘都和核污水無關。

氚的符號是T或3H，也稱「超重氫」，是氫的同位素之一，元素符號為T或3H。它的原子核由一顆質子和兩顆中子所組成，並帶有放射性，會發生β衰變，放出電子變成氦-3，其半衰期為12.43年。由於氚的β衰變只會放出高速移動的電子，不會穿透人體，因此只有大量吸入氚，或食入含氚水、動植物，因輻射內照射，傷及細胞才會對人體有害。在地球的自然界中，相比一般的氫氣，氚的含量極少。但是核廢水及核污水中產生極大量的氚，引起研究核廢專家的重視。

福島的核污水中含有放射性物質，除銫、鍶外當然有氚，高達62種，但究竟含有多少比例的氚，還需要查證；一般人關心的是氚雖會隨汗尿排出，但也會在動植物及人體內積累致癌。因此，有些研究主張氣化排放，也有建議深入地下或分離後以貯藏。海洋排放看起來是成本最低，但恐怕危害甚深且長久。

例如：核污水進入海水中的氚，究竟會怎樣影響海洋生態環境，對海產、珊瑚等有什麼影響？因為沒有確切答案，還要持續觀察，大家才會心存疑慮而反對。韓國民眾因海鹽為醃製泡菜必需品，這幾天價格上漲40％；台灣也傳出有些人在搶購鹽，就是認定核污水會污染海鹽所致。

台灣政府只強調會對日本進口農漁產品進行輻射檢測，但其實檢測量有限，也沒有長期氚檢測常設機構，更別說是檢測核污水對台灣周邊海洋，整體環境生態的長期影響！

做為駐日代表的謝長廷，有義務向台灣民眾多解釋核污水的狀況，卻寧可用「溫泉水」，輻射出「氕氘氚」的味兒，不夠格且失格！

核污水 日本 謝長廷 福島 核電廠

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