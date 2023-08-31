英國會報告 首稱「台灣是獨立國家，國名是中華民國」

英國國會首度在官方文件上稱「台灣是獨立國家，國名是中華民國」，在英國外交大臣柯維立訪問中國大陸時打破政治禁忌。

美國媒體POLITICO報導，具有影響力的英國國會下議院外交事務委員會卅日發布的印太戰略報告中說：「台灣已經是一個獨立國家，國名是中華民國。台灣擁有具國家地位的所有資格，包括常住人口、界定的領土、政府，以及與其他國家建立關係的能力，只是缺乏更廣泛的國際承認」。

來自英國執政黨保守黨的委員會主席克恩斯說，這是英國國會報告首度做出這樣的聲明。克恩斯表示：「我們承認中國的立場，但我們不接受這樣的立場。外交大臣必須堅定地、公開地支持台灣，並明確表示我們將維護台灣的自決權。」

克恩斯又說：「此一承諾不只符合英國的價值觀，也是在向全球獨裁政權傳遞尖銳訊息，表明主權無法透過暴力或脅迫手段取得」。

這分報告批評英國政府在支持台灣方面不夠大膽，呼籲官員開始與盟友準備祭出制裁，以嚇阻北京對台灣採取軍事行動與經濟封鎖。

外交事務委員會說：「如果不是為了避免冒犯中共而過度謹慎，英國能與台灣發展更緊密的關係。英國應該鬆綁對誰能與台灣官員互動的自我限制。美國與日本已經展現出，即使在最高階層，仍有可能溝通」。

外交事務委員會表示，倫敦應與東京和台灣攜手，在網路與太空防禦能力方面展開三方合作。

英國是跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）的新成員，外交事務委員會敦促政府推動讓台灣加入ＣＰＴＰＰ。

在英國與中國關係降到冰點之際，柯維立成為五年來首位訪問北京的英國外相。大陸國家副主席韓正卅日與其會見時喊話要「照顧彼此核心利益和重大關切」，兩國政府「要為企業創造良好營商環境，積極探索務實合作新增長點」；柯維立則呼籲雙方應繼續定期舉行面對面會談，以避免誤解。

柯維立也與大陸外長王毅會面。王毅特別重申北京在台灣問題上的立場，強調台獨與台海穩定水火不容，英方應切實尊重中方核心利益，恪守一個中國政策。

對於英國國會報告中稱「台灣已是獨立國家」，大陸外交部發言人汪文斌昨日批評這是「顛倒是非，混淆黑白」，敦促英方「切實尊重中國核心利益，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動履行英方在台灣問題上所作的政治承諾」。

我外交部表示，歡迎英國國會對印太區域情勢及中國威脅日增的關注，感謝對台灣地位及國際參與的支持，將持續推動與英國各層面交流及合作。