藍批勞保撥補杯水車薪 政院：預估明年財務相對穩健

國民黨立法院黨團今天在記者會質疑，少子化預算破千億元，出生率卻溜滑梯；勞保潛藏債務達10.8兆元，蔡政府的撥補如杯水車薪。行政院表示，勞保基金餘額今年6月已回升至8600億元，預估明年財務相對穩健；政府持續增編少子化計畫預算，以精進政策內容，盼在野黨勿輕易抹煞努力。

行政院發言人林子倫表示，政府自2020年至今持續撥補勞保基金，但去年受疫情影響，使勞保基金水位偏低。今年政府在遵守財政紀律的原則下，以最大幅度增補挹注勞保基金預算，總撥補金額已達2570億元。勞保基金餘額今年6月也回升至8600億元，目前預估明年財務相對穩健。

林子倫說，政府將持續與專家學者及社會各界溝通，蒐集相關意見，穩健規畫勞保財務改革等相關措施，期盼永續勞保發展。

針對少子女化預算議題，林子倫說，政府積極透過跨部會合作推動「0到6歲國家一起養」，包含育兒津貼、公共及準公共化托育服務及幼兒園、擴大不孕症治療補助、提高產檢次數及增加項目等，相關政策施行後獲得多數民眾歡迎與支持，各地方政府不分黨派也積極配合辦理。

因此，林子倫說，政府於明年度持續增編計畫預算，以精進各項政策內容，期盼展現政府對於育兒家庭的支持。希望在野黨立委不要輕易抹煞中央、地方及民間單位近年來的努力，願社會各界能共同合作，支持提昇台灣整體生育環境，讓年輕人願婚、敢生、樂養。