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藍疑虛增證交、營業稅 政院預期未來市場交易持續熱絡

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立法院黨團昨天舉行「113年度總預算大撒幣，債留子孫，債留下一任政府」記者會，立委賴士葆（左起）、書記長謝衣鳳、總召曾銘宗出席。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團昨天舉行「113年度總預算大撒幣，債留子孫，債留下一任政府」記者會，立委賴士葆（左起）、書記長謝衣鳳、總召曾銘宗出席。記者曾原信／攝影

國民黨立院黨團今舉行記者會批評明年度中央政府總預算是大撒幣，營業稅、證交稅太樂觀估計。行政院晚間回應，政府歷年來所有的預、決算皆經由立法院嚴格審查，對於各項不實指控，政院與各部會已多次澄清，期盼部分委員評論及監督時能基於事實根據，勿再以誇大言行甚至錯誤資訊，誤導社會大眾。

行政院發言人林子倫表示，近幾年來政府財政表現除有清楚數字實證，更獲多項國際認證肯定，包含穆迪、惠譽、標準普爾等國際機構，皆給予台灣良好的信用評比。在各項預算編列上，政府嚴守財政紀律，所謂「大撒幣、債留子孫」等說法皆非事實。

有關國民黨立委提到課稅收入部分，林子倫表示，相關編列皆參考最新經濟情勢與今年度稅收實際徵收情形。考量疫情趨緩，國內消費持續復甦以及近期股市明顯回溫，預期未來市場交易將持續熱絡等因素，明年度營業稅預算數較今年成長21.4%，證交稅成長34.5%。

同時，林子倫說，雖明年度歲入、歲出預算皆創歷年新高，但舉債預算數仍低於今年預算數，且舉債實際執行狀況將視明年歲入歲出情形而定，可能減少舉借或不舉借，絕無所謂債留子孫的情況。

林子倫 證交稅 國民黨 行政院

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