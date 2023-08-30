【重磅快評】一人公司出頭天 當今綠朝大傳奇

網媒披露，一家去年九月成立、資本額僅五十萬元的一人公司「超思」，在缺蛋期間獲得農業部上億元補助，但在國貿局網站登載的進口數量卻是「不公開」；儘管業者否認拿補助，但仍引來漫天疑雲，此案不禁讓人想起總統府秘書長林佳龍在台中市長任內險些與一人公司簽署千億元合作備忘錄進行「海水採礦」的往事，一人公司似乎成了當今的綠朝傳奇。

蛋荒以來，農業部（農委會）進口雞蛋累計補貼金額約5.7億元，其中國內進口商包含中央畜產會、台農發、羽禾、超思等，超思被爆料，公司資本額僅五十萬元，而且是年九月才成立，卻有辦法領到農業部上億元補助；農業部則稱，政府只是吸收價差，並非補助特定進口廠商。

這個一人公司的負責人喊冤，表示畜產會只是向超思們買蛋，沒有補助這回事，因為業者過去曾做過雞蛋進出口買賣，才會在去年九月蛋荒時成立公司，資本額五十萬只是寫個樣子，但從巴西進口雞蛋需確實要滿多錢的。

業者說法是否為真，有待進一步了解，但農業粉專「Lin by好油」版主林裕紘指台灣從沒進口過巴西雞蛋，突然大量購蛋，至少要先付一半訂金，估計超思得有七、八千萬以上的周轉金才行，資本額五十萬的公司有這麼大筆的周轉金，並不尋常。

另一個可疑之處是，農業部補助畜產會的經費一向不透明，剛好國貿局又不公布這家廠商雞蛋進口數量，使得外界更加懷疑農業部根本是在玩文字遊戲，也就是廠商進口的雞蛋賣給畜產會，畜產會再用農業部的補助經費補貼價差，業者做的是穩賺不賠的生意。

超思這家公司會被爆料，其實是業者的手路太粗糙，用剛成立的一人公司就吃下政府逾億訂單，和去年小吃店取得政府數以億計的快篩試劑訂單屬同一手法，更糕的是，進口雞蛋還被檢出農藥超標及動物用藥殘留，綠營執政，類似情況屢見不鮮，採購法規明定特殊或巨額採購的廠商除了基本資格，還要有實績、相當人力、相當財力等規定， 如今形同具文。 。

民進黨偏好一人公司不乏前例，總統府秘書長林佳龍更是代表作，2018年林佳龍在爭取台中市長連任之際，媒體爆料與台中市政府簽署海水採礦合作備忘錄的德國霍夫曼諮詢公司只是德國小鎮一家一人公司，台中市府不察，還大肆宣揚為政績，險些造成市府損失。

林佳龍事後坦承，此案是透過「熟人」全球台商總會長李天柒引薦，才會省略應有審查步驟。但這起烏龍案卻始終跟著林佳龍，即使去年他參選新北市長，對手陣營還拿此案抨擊林佳龍，指林仍欠台中市民一個道歉。林佳龍、超思的案例不會讓人想到一人公司出頭天如何勵志，只是印證要做民進黨政府的生意，實績、人力、財力都是其次，異軍突起的決定因素，大家心知肚明。