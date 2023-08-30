聲援柯 郭台銘：民進黨及側翼專潑髒水 連獎學金都批鬥

民眾黨總統參選人柯文哲因杜聰明獎學金風波引關注，鴻海創辦人郭台銘今在臉書發文表示，民進黨上至立委，下至側翼，正事不幹專潑髒水，如果連領獎學金都可以批鬥，代表這是一個失去良知的政黨，主流民意對這些爛戲碼早已厭倦，會團結努力，實現民意，全力下架民進黨。

郭台銘文中指出，自己是白手起家，相信人取之於社會，就要用之於社會，人生或許不公平，但教育必須盡可能平權，所以台灣每位設立獎學金的善良賢達，都希望優秀的清寒學子，不用再因家中經濟壓力或變故，不得已放棄學業。告訴學子們能力絕對可以爭取到機會。

郭台銘說，沒想到一到了選舉，民進黨連獎學金也能當做攻擊題材，無聊透頂至極，接下來的題材，可能就是聯絡簿的簽名。

郭台銘表示，民進黨專潑髒水，最終污染的是整個社會，以為攻擊的是政敵，事實上傷害的是台灣社會的良善與互信，那以後誰還想做善事？誰還敢接受幫助？民進黨的起心動念，最終是讓社會進步，還是讓台灣沈淪？

郭台銘指出，社會大眾眼睛雪亮，種種劣行都看在眼裡，主流民意對這些爛戲碼早已厭倦，會團結努力，實現民意心之所向，全力下架民進黨。