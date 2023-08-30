【重磅快評】信賴加持，鄭文燦涉瀆職仍高枕無憂

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聯合報／ 主筆室
im.B詐騙案偵結起訴，行政院副院長鄭文燦被列他字案瀆職被告。圖為鄭文燦（左）與副總統賴清德同框。圖/聯合報系資料照片
im.B詐騙案偵結起訴，行政院副院長鄭文燦被列他字案瀆職被告。圖為鄭文燦（左）與副總統賴清德同框。圖/聯合報系資料照片

im.B詐騙案偵結起訴，地下院長鄭文燦被列他字案瀆職被告。新潮流嫡系出身的副閣揆除了阿燦，就是扁朝邱義仁；還真巧，「喇叭」任內也捲入詐騙弊案，他在巴紐案碰到外交掮客，還只是證人階段就被「請辭」下台。相比之下，阿燦真好命，成為憲政史上唯一揹著瀆職官司的行政院二把手，只能說蔡賴體制比貪腐阿扁更加墮落。

綠營總是標榜比國民黨高道德，但一個鄭文燦就讓民進黨破功。11年前，陳冲內閣的秘書長林益世被控在立委任內索賄，狗仔週刊一爆料，綠委便要求陳冲下令停職調查。林益世該停職接受調查，都已是被告的鄭文燦還有什麼藉口賴著不走？陳冲有責調查，陳建仁難道就可視若未睹？

當時的林益世和阿燦一樣喊冤不下台，當檢察總長立刻裁示簽分特偵組偵辦，林益世隔天即請辭，三個月後偵結起訴。這種肅清官箴嚴打貪瀆的司法效率，試問今天的檢察總長還有此能耐嗎？鄭文燦禁得起等同「林益世標準」的司法調查嗎？

鄭文燦除了被控替im.B詐團首領在警界喬人事，還捲入郭哲敏洗錢集團利用機捷設站炒農地。他對個人官箴標準不高，只是反告指控的在野黨就草草了事，從不積極維護清白。怪的是，鄭文燦貴為法務部、檢調機關的上司，檢察官們將攸關阿燦官箴的案子拖著不辦，這是怠慢還是私放？

民進黨人與詐貸集團關係複雜，黨主席賴清德辯稱是正常社交活動，不必因選舉攻防扭曲人性。這話說得實在，阿燦總綰選戰內閣資源分配，賴神又怎能讓他在選前請辭自毀大位前程？賴清德對議長賄選案的邱莉莉，早早在起訴前就令中評會開鍘停權，根據的黨章是「言行破壞本黨名譽」；但碰到im.B案，黨中央便惦惦不作聲，連被詐團包養的陳歐珀都不敢議處，只因同案還有鄭文燦。

當疫苗、快篩劑、綠能、雞蛋、前瞻工程到前線軍糧，什麼都鬧出貪腐弊端，內閣高官列為被告，也就不是什麼丟人大事。總統指鹿為馬胡說八道都還有五成支持率，高官與詐團稱兄道弟也能視如平常。鄭文燦能厚著臉皮若無其事，仗恃的是蔡賴二人的託負信任，也難怪，賴清德最近幾乎不再談清廉政治，何必自曝其短呢。

鄭文燦 林益世 陳冲

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