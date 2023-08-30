補助廠商進口蛋遭檢用藥殘留 藍委：農業部不該回應？

有媒體報導指出，一家去年9月成立、資本額僅50萬的一人公司「超思」，獲得農業部上億補助款，雞蛋進口數量是「廠商申請不公開」，被質疑圖利特定廠商。國民黨立委賴士葆今表示，超思公司進口的蛋被食藥署檢出農藥超標及動物用藥殘留，農業部難道不該回應社會質疑？

賴士葆說，記得快篩之亂嗎？過去疫情肆虐的時候，民眾渴求一劑快篩試劑不可得。快篩試劑有300億的商機引發眾多廠商覬覦，綠友友紛紛透過管道想分食國難財的暴利。食藥署核准35家廠商，被爆8家有爭議，包括沒有醫療背景、小吃店不實廣告黑心廠商，甚至登記200萬資本額就取得10多億的快篩試劑等，亂象被起底，爭議廠商很多都與綠營關係匪淺，快篩亂象，把關的食藥署竟要大家譴責不肖的黑心廠商。

賴士葆指出，國內蛋荒持續一年多，農業部 無力解決，於是大手筆自國外採購進口蛋，今年3到7月的補貼金額就有5.7億。媒體報導一人的超思公司登記資本額50萬，進口蛋竟獲得上億元補助，農業部和超思公司矢口否認，這就很像小資本額的小吃店得到10多億的快篩試劑進口許可的2.0版。

賴士葆質疑農業部，台灣缺蛋，政府飢不擇食的地步，讓人匪夷所思。巴西5月爆發高致命性禽流感病毒，是嚴重的疫區，過去政府規定有疫區的國家不得進口，卻逕自修改行政命令，將有禽流感疫區的國家縮小到特定養殖場有禽流感才管制，等於全面放寬，這樣是完全沒有把關。

賴士葆提到，如果沒有見不得人的事情，為什麼國貿局要黑箱作業，所有申請的廠商不公開。農業部和超思公司否認上億金額補助，那就請公布實際金額以昭公信。超思公司登記資本額50萬是事實，超思公司說50萬只是寫個樣子，超思公司進口的蛋被食藥署檢出農藥超標及動物用藥殘留，農業部難道不應該回應社會的諸多質疑？

賴士葆強調，農業部用農業發展基金的錢去補貼國外買的雞蛋，不符合農發基金的宗旨，農業部預算更多，不應該是隨心所欲任性花，這一年蛋荒，花了納稅人多少錢進口蛋、未來還要再花多少，應該公開透明。行政院副院長鄭文燦說雞蛋進口必須符合規定，任何指控，可以提出證據。請行政院長陳建仁督促農業部針對輿論諸多狐疑提出證據說明。