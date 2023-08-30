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影／朱立倫：國民黨堅定立場 推動兩岸交流、和平雙贏

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
國民黨主席朱立倫（中）下午主持中常會及中元普度祭祀，朱立倫表示國民黨是真正腳踏實地解決問題，相對地，民進黨對兩岸不但沒有辦法有任何開展，都是用嘲諷，還要邀對岸領導人來台灣吃飯、喝珍珠奶茶，這些民眾都看在眼裡，能夠體會到民進黨光說不練，甚至是阻礙兩岸發展的具體事證。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）下午主持中常會及中元普度祭祀，朱立倫表示國民黨是真正腳踏實地解決問題，相對地，民進黨對兩岸不但沒有辦法有任何開展，都是用嘲諷，還要邀對岸領導人來台灣吃飯、喝珍珠奶茶，這些民眾都看在眼裡，能夠體會到民進黨光說不練，甚至是阻礙兩岸發展的具體事證。記者曾學仁／攝影

國民黨主席朱立倫下午主持中常會，在致詞時表示，夏立言副主席、黃健庭秘書長以及台北市長蔣萬安目前在大陸訪問，都是為台商、台生、台青、台胞，還有中小企業以及農漁民來發聲。他強調，國民黨會秉持堅定的立場，根據中華民國的憲法以及兩岸相關的過去經驗，持續推動兩岸之間的交流。

適逢農曆七月半中元節，朱立倫主席發表談話時首先表示，農曆七月是一般講的吉祥月，也是孝親月，希望所有黨員同志都能夠闔家平安，在吉祥月都能夠非常的健康快樂。

朱立倫並強調，蔣萬安市長展現出我們的氣度跟風範，尤其在雙城論壇主講中，特別強調和平、雙贏，「雙城好，兩岸好」，蔣市長展現出國民黨的立場，希望能夠兩岸好，希望和平、能夠雙贏，國民黨是真正腳踏實地解決問題，相對地，民進黨台北市議員，到民進黨中央，到民進黨各界，對兩岸不但沒有辦法有任何開展，都是用嘲諷、用反對的方式來對於兩岸的推動進行阻擾，更何況又看到民進黨的總統候選人，講的是風涼話還是笑話，對於兩岸完全一籌莫展，還要邀對岸領導人來台灣吃飯、喝珍珠奶茶，這些民眾都看在眼裡，能夠體會到民進黨光說不練，甚至是阻礙兩岸發展的具體事證。

國民黨主席朱立倫（左）下午主持中常會，抨擊民進黨對兩岸不但沒有辦法有任何開展，都是用嘲諷，還要邀對岸領導人來台灣吃飯、喝珍珠奶茶，這些民眾都看在眼裡，能夠體會到民進黨光說不練，甚至是阻礙兩岸發展的具體事證。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（左）下午主持中常會，抨擊民進黨對兩岸不但沒有辦法有任何開展，都是用嘲諷，還要邀對岸領導人來台灣吃飯、喝珍珠奶茶，這些民眾都看在眼裡，能夠體會到民進黨光說不練，甚至是阻礙兩岸發展的具體事證。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）下午主持中常會及中元普度祭祀。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）下午主持中常會及中元普度祭祀。記者曾學仁／攝影

民進黨 國民黨 朱立倫

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