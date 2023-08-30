郭董拚連署 綠高層：不涉入、不評論、不參與、不嘲諷

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入總統選戰。據轉述，民進黨秘書長許立明今天在中常會提出「4不」，要求針對郭台銘連署一事，不涉入、不評論、不參與、不嘲諷，應深化民主改革，提出更多更好的政績和政策，才能爭取國人最大的支持。

許立明指出，國民黨總統參選人侯友宜將下個月中旬將訪問美國，行前國民黨副主席夏立言將率團訪問中國大陸，再陪同侯友宜前往訪美，黨部會密切關注期間的情勢變化；此外，蔡英文總統即將出訪友邦史瓦帝尼，民進黨也會配合府方相關資訊，注意周邊和國內情勢，做即時應處。

許立明說，最近藍白陣營針對各項議題進行攻防，甚至抹黑扭曲，府、院、黨、黨團在輿情發言系統互相配合，期待後續面對相關議題的時候，持續保持這樣謹慎、快速，不要讓謠言無限制擴大。