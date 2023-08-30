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放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

邱毅稱金溥聰被換掉 侯辦：鬼月出來嚇人

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜競選辦公室發言人黃子哲批，今天中元節，邱毅鬼話連篇，趁機出來嚇人。圖/聯合報系資料照
侯友宜競選辦公室發言人黃子哲批，今天中元節，邱毅鬼話連篇，趁機出來嚇人。圖/聯合報系資料照

前立委邱毅指出，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰與國民黨朱立倫意見不合請假，改由前立委吳育昇操盤。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲批，今天中元節，邱毅鬼話連篇，趁機出來嚇人。

黃子哲表示，金溥聰擔任競辦執行長，操盤選務工作，號令統一競辦團隊，大家各司其職，與黨中央步伐一致，和朱立倫也合作無間，共同輔選侯友宜，力拚2024總統大選。而吳育昇擔任競辦組織組副召集人，目前有事請假，人在國外，預計本周末才返國。

黃子哲表示，人何寥落鬼何多，邱毅鬼扯胡說的惡習不改，在農曆七月變本加厲，驚嚇十足。即便如此，競辦對於錯誤的訊息，仍須嚴正駁斥，並呼籲惡質的挑撥離間、無腦的謠言，應立即收手，並停止散播。

2024選舉 2024總統選舉

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