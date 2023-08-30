累積負債達6.8兆！反對撥補勞保、台電 國民黨籲檢討財務

「應該先討論台電與勞保基金如何改革財務結構，不是一直撥補！」國民黨立院黨團30日召開記者會，批評政府不檢討台電、勞保的財務問題，卻持續撥補兩者。立委曾銘宗質疑，蔡政府沒把未來特別預算納入舉債，揚言將刪除相關提案。但民進黨回應說，相關預算都有收支平衡，沒有債留子孫。

撥補勞保、台電無效

國民黨立委謝衣鳳表示，台電今年還要增資1000億，但去年已經虧損2630億，今年上半年已經虧損1230億，政府應該優先改革台電財務，持續撥補似乎無法彌補台電持續增加的虧損。另外，勞保潛藏債務目前10兆多、每年以5千億的規模增加，但蔡政府卻花2670億撥補，並沒有根本性解決問題。

國民黨立委賴士葆則說，總統蔡英文之前曾宣稱我國歲出歲入皆創新高，政府還有還債1150億，但細看歲入仍短差歲出1700多億需要舉債，且歲入方面，證交稅預計成長34%與營所稅成長21%，似乎有高估的趨勢。他提到，蔡政府號稱編列千億少子化預算，但台灣人口卻持續減少，也讓各方質疑。

累積負債6.8兆

「台電一直虧，但綠電一直賺，百姓當然會質疑！」賴士葆說，立法院對台電相當寬容，要預算都會給，但巨額撥補的同時，卻看到與綠營有關的綠能公司賺飽飽，當然會覺得不滿。立委陳以信也說，國防預算雖屢創新高，但裝備維持費卻減少，還有千億採購預算是特別預算舉債，只會債留子孫。

國民黨總召曾銘宗則說，蔡總統至今只願承認任內負債增加4350億，但實際上我國目前累積負債達到6.8兆，還有3個特別預算將從明年開始陸續舉債6790億，總負債將高達7.5兆，若財政部與主計總處還不承認，未來不排除提案刪除特別預算，若下任政府有需要再提案到立法院。

綠稱收支有平衡

針對債留子孫問題，民進黨立委莊瑞雄曾回應說，2022年度的債務餘額為6兆4197億元，但最終決算數是5.9兆元，另外，民進黨政府自2016年到2023年6月底一共還了7810億。前瞻1至3期執行的預算為5400億元，防疫8393億元有300億由歲計賸餘支付，其他才是舉債，兩者相加為1兆3493億元，概括來算就是5兆多元，收支是有平衡的。

針對台電虧損，經濟部曾回應說，台電虧損是因為俄烏戰爭後全球燃料大漲，全世界都深受影響。發展綠電是考慮淨零轉型的需要，以及全球產業供應鏈對綠電的需求，不只是台灣積極推動綠電，全世界都是這樣。台電也強調，燃料發電成本已經從2021年的1.24元上漲至2023年4月的2.92元。

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