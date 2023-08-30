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解構蔡政府預算 藍黨團：虛增證交稅成長34.5%

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團上午舉行「113年度總預算大撒幣，債留子孫，債留下一任政府」記者會，立委賴士葆（左起）、書記長謝衣鳳、總召曾銘宗、副書記長陳以信出席。記者曾原信／攝影
國民黨立法院黨團上午舉行「113年度總預算大撒幣，債留子孫，債留下一任政府」記者會，立委賴士葆（左起）、書記長謝衣鳳、總召曾銘宗、副書記長陳以信出席。記者曾原信／攝影

國民黨立法院黨團今舉行記者會，國民黨立委賴士葆指出，因應少子化預算破千億，但台灣人口自然增加已是負成長；國民黨團總召曾銘宗表示，證交稅編列成長34.5%，營業稅編列成長21.4%，這是虛增稅課收入。

賴士葆說，因應少子化的預算破1000億，少子化是國安問題。可是今年上半年出生人口僅約6萬6000人，去年整年度只有13萬人。從蔡英文總統上台開始，2016年出生人口約20萬，再往前推10年的話，出生人口大概30、40萬。去年的出生人口13萬多，台灣的死亡數20萬多，去年自然增加約是負6萬8000人，就台灣的人口來講，出生的比死亡的少太多了。

賴士葆表示，今年上半年更加惡化，出生約6萬6000人，死亡約10萬7000人，自然增加是負4萬1000人，如果乘以2，今年度就可能是負8萬多人。 蔡英文總統上台後，自然增加從2016年的3萬6035人，2017年2萬2602人，2018年8817人，2019年1471人，2020年負的7917人，2021年負的29912人。蔡英文錢一直用、一直增加，台灣人口卻在凋零。

曾銘宗指出，蔡政府明年度歲入歲出創新高，歲入2兆7087億，成長5%；歲出2兆8818億，成長7.2%，基本上是大撒幣。歲入的部分，首先檢視證交稅，明年編了2087億，今年是1551億，成長34.5%，請問明年股市會這麼好嗎？今年1至8月的日平均交易量是3500億，要增加34.5%，也就是預估明年日交易量要高達4800億，做得到嗎？這是虛增證交稅。要日平均交易量要4800億，股市要上2萬3000點嗎？

曾銘宗又說，明年營業稅編列3275億，今年是2648億，增加了577億，成長率是21.4%。營業稅基本上要考慮經濟成長率，明年預估的經濟成長率是3.32%，怎麼將營業稅增加了 21.4%？他的想法是，高度懷疑蔡政府是虛增稅課收入，減少舉債額度，請財政部長講清楚。股市方面，問問金管會有這麼樂觀嗎？

曾銘宗指出，蔡政府上任以來每年編廣告行銷費用高達20億，明年度又編了20億，國民黨每次審查時都刪除20%，這次竟又編列超過20億，不但浪費公帑，也不尊重立法院審議的權責。請主計總處提出合理說明，提不出合理的說明，下會期拒審主計總處預算。而廣告行銷費用過去一年來，尤其農委會都拿來公然圖利特定的綠色媒體，明年國民黨重返執政一定強力查辦。

蔡英文 國民黨 成長率 曾銘宗

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