范雲：媒體議價報告缺乏實質內容 數位部請拿出決心解決問題

數位發展部昨天提出新聞媒體議價研析專題報告，民進黨立委范雲今天說，整份報告僅是資料搜集整理，隻字未提攸關媒體議價制度立法的關鍵議題，實為可惜，呼籲數位部拿出解決問題的決心，盡速在本會期提出院版，並且交付立法院審查。

數位部在報告中指出，目前國際立法採取議價協商與著作鄰接權2大方向，立法目的不同涉及主管機關也不同，台灣在立法之前需要思考，對於媒體議價的立基點為何，是以公平競爭前提為出發點，或者是以獲得資源做為維護我國新聞媒體永續發展為目標。

范雲今天透過新聞稿表示，她樂見數位部在報告當中，盤整國際間依循的政策模式與國際趨勢，並且用國際案例說明法令政策實行後的效果，包含加拿大與捷克都在法令實行後，面臨數位平台的反制等，足以成為台灣未來討論政策模式的借鏡。

不過，范雲指出，整份報告僅是資料的搜集整理，隻字未提攸關媒體議價制度立法的關鍵議題，例如「如何因應不同政策方向造成的影響」、「依台灣的媒體與數位產業生態及法律架構，哪種模式比較可行」，甚至是「若立法後數位平台採取反制作為，台灣如何面對」。

范雲認為，有關政府對媒體議價議題的立法方向，數位部在報告未能具體提出立場與態度，實為可惜。

范雲表示，為了推動媒體議價議題，數位發展部已經舉行兩輪「數位平台與新聞媒題對話平臺會議」，今天也預計展開第三輪會議，然而報告中卻未見透過前兩輪對話會議，數位平台與媒體雙方是否已經取得哪些共識、目前仍然存有哪些爭點，以及政府又有哪些可行的因應解方。

范雲認為，這份報告缺乏台灣媒體與數位平台的立場與觀點，恐怕很難在台灣產業現況的基礎上，進一步討論政策取向。

范雲提及，數位部雖然在報告最後，給出兩點結論與建議，包含「持續關注國際立法趨勢與效應」、「思考立法的出發點以便定位立法架構與主管機關」，然而這兩點建議，早已是關注此議題者的共識，數位部花了三個月的時間心血，卻僅產出未有新進度的結論與建議，「這不是讓關注此議題、切身相關的媒體業界持續乾等？」

范雲強調，媒體議價在國際間也是新興議題，國際局勢會持續變動，但是台灣不能僅持續觀察國際行動，而且在國內立法遲遲無所作為，媒體業界期待政府提出未來的立法方向與願景，更重要的是期程，而非資料整理與空泛建議，呼籲數位部拿出解決問題的決心，盡速在本會期提出院版，並且交付立法院審查。