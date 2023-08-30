陳建仁稱打詐有成效 立委揭7月投資詐騙高達1042件

近年詐騙案頻傳，行政院長陳建仁日前稱，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」。根據警政署統計，今年7月的投資型詐騙案件數高達1042件，為最常見的詐騙犯罪手法，比去年同期投資型詐騙案件數幾乎翻倍成長，民眾黨立委陳琬惠批評，政府打詐成效不彰。

行政院去年7月頒布打詐綱領1.0版，並成立打詐國家隊；今年5月底打詐辦公室揭牌成立，6月行政院核定打詐綱領1.5版，結果詐騙案不減反增，打詐國家隊到底打到哪裡去？

陳琬惠向警政署調閱資料顯示，今年7月的投資型詐騙案件數高達1042件，為最常見的詐騙犯罪手法，佔所有詐騙案件比例近3成；令人震驚的是，對比去年同期，投資型詐騙案件數竟然幾乎翻倍成長，再次凸顯政府打詐成效不彰。

另外，今年5月底修正通過的證券投資信託及顧問法，已於6月正式上路，信誓旦旦要抑制網路投資詐騙，結果不僅被揭露開罰數掛零，投資型詐騙案件數也不見減少。