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陳建仁稱打詐有成效 立委揭7月投資詐騙高達1042件

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

近年詐騙案頻傳，行政院長陳建仁日前稱，自打詐綱領1.5版實施以來已具「初步成果」。根據警政署統計，今年7月的投資型詐騙案件數高達1042件，為最常見的詐騙犯罪手法，比去年同期投資型詐騙案件數幾乎翻倍成長，民眾黨立委陳琬惠批評，政府打詐成效不彰。

行政院去年7月頒布打詐綱領1.0版，並成立打詐國家隊；今年5月底打詐辦公室揭牌成立，6月行政院核定打詐綱領1.5版，結果詐騙案不減反增，打詐國家隊到底打到哪裡去？

陳琬惠向警政署調閱資料顯示，今年7月的投資型詐騙案件數高達1042件，為最常見的詐騙犯罪手法，佔所有詐騙案件比例近3成；令人震驚的是，對比去年同期，投資型詐騙案件數竟然幾乎翻倍成長，再次凸顯政府打詐成效不彰。

另外，今年5月底修正通過的證券投資信託及顧問法，已於6月正式上路，信誓旦旦要抑制網路投資詐騙，結果不僅被揭露開罰數掛零，投資型詐騙案件數也不見減少。

陳琬惠批評，國人飽受詐騙所苦，號稱打詐國家隊的政府卻完全失能，不僅詐騙案件數節節攀高，陳建仁還大內宣稱打詐已「初具成效」，沒把人民的苦痛放在心上，請問陳建仁，這樣的打詐成績滿意嗎？也請問打詐辦公室，翻倍成長的投資型詐騙案件數，打算要怎麼處理？

民眾黨立委陳琬惠揭露，今年7月的投資型詐騙案件數高達1042件，比去年同期投資型詐騙案件數幾乎翻倍成長，質疑政府打詐成效不彰。圖／陳琬惠辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠揭露，今年7月的投資型詐騙案件數高達1042件，比去年同期投資型詐騙案件數幾乎翻倍成長，質疑政府打詐成效不彰。圖／陳琬惠辦公室提供

詐騙 陳琬惠 行政院

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