鄧佳華想入民進黨 綠：涉性騷 建議去藍白條件沒那麼嚴
爭議網紅鄧姓網最近在社群平台表示，友人邀請他加入民進黨。民進黨黨內人士表示，鄧姓網紅曾涉性騷案，民進黨對黑金槍毒及性騷零容忍，採最高道德標準看待，建議當事人可找他黨如民眾黨或國民黨申請，條件比較沒有那麼嚴格。
黨內人士指出桃園市黨部截至今天，當事人僅領取申請表，尚未交件。民進黨依據黨員入黨辦法之規定，紙本申請入黨時，應有一名介紹人簽名始能受理。此外，所有新入黨的黨員，除既有的審查機制以外，黨部也會透過查核系統和司法院公開資訊審查入黨資格。
黨內人士說，經查，鄧姓網紅2021年涉性騷案，遭判民事賠償3萬760元、刑事拘役40天，北院也加判10萬元，共需賠13萬760元。民進黨態度很清楚，沒有任何模糊的空間，就是對性騷擾零容忍，所以鄧姓網紅不可能核准入黨。
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