資本額5萬變數億元 王鴻薇控天字輩9公司炒綠電

民進黨立委賴品妤之父賴勁麟日前被爆雲豹能源公司持股不到百分之一卻掛名十八家綠能公司負責人，爭議尚未平息，國民黨立委王鴻薇昨再舉行記者會，指控新竹小英之友會副秘書長古盛煇、前新竹縣長鄭永金家族聯手炒作綠電，二○一六至二○一九年間成立九間綠能公司，成立資本額僅五至十萬元，幾年轉眼變數億元。

王鴻薇舉行記者會時，罕見先向在場媒體發表「不自殺聲明」，表示她揭露的九家公司都是「天字輩公司」，有人透露可能跟某幫派有關係，所以為了自己及團隊的安全必須做聲明，若在記者會後，她個人或團隊被威脅、被傷害，希望跟記者會沒關係。

王鴻薇稱，鄭永金為前新竹縣長，也是竹北市長鄭朝方的父親。二○一六年起，鄭朝方胞兄鄭朝瀚就和古盛煇陸續成立天字輩綠能公司，其中天心智慧綠能、天任能源、天柱能源、天芮能源、天英能源成立資本額皆為十萬元，而今資本額暴增到六點八億至十二點八億元不等；天衝能源、天禽能源、天篷能源等的資本額在一個月內，從一百萬元爆衝到七至十三億元不等。

王鴻薇指出，根據中興電工二○二○年二月十三日重大訊息，中興電工子公司山豐營造，以每股卅四點九九元價格取得一千四百萬股「天輔能源」股權，總交易金額四億八九八○萬元，因為天輔能源拿到台電廿年躉購合約，因此鄭朝瀚二○一九年五月成立「天輔能源」不到一年，公司價值就從兩千萬元暴增至近五億元。

王鴻薇強調，古盛煇除了是新竹小英之友會副秘書長，也擔任過行政院顧問，還是民進黨新竹縣黨代表，與台南前經發局長陳凱凌，共同涉入台南七股光電廠購地弊案，四百萬交保中。古盛煇於二○一六年成立力暘能源，成立時資本額十萬元，後來資本額變八億元，力暘能源的地址和民進黨新竹市黨部相同。王鴻薇說，她早就跟台電要跟民間購電資料，但台電都不給。

【記者鍾張涵／台北報導】台電發言人兼專業總管理師蔡志孟昨天表示，台電不管是「天」或「地」，都是依據二○○九年訂定的再生能源條例依法簽約、購買，台電依再生能源條例做躉購，「沒有特定對哪些公司或企業、或哪些人」，「（廠商）一定是跟主管機關經濟部能源局備案，台電才能簽約」。

經濟部能源局昨發新聞稿重申太陽光電的躉購費率制度公開透明，沒有獨厚任何公司。