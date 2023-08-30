觀察站／ 媒體議價報告沒新意 數位部以拖待變

數位部媒體議價草案研析架構昨天出爐，卻引發各界譁然，因為報告內容不僅與一年前立法院公布的研析內容差異無多，也未對立法方向提出實質建議，就連前兩輪媒體和數位平台對話內容也無所著墨，除了新增國際情勢之外，幾乎沒有新的內容可言。這樣一份「新瓶裝舊酒」的報告竟要耗時三個月，數位部是真心想推媒體議價立法或只是以拖待變，意圖兩面討好，必須給個交代。

媒體議價是國際關注焦點，這不僅關乎媒體生存權，更關乎數位市場不公平競爭；今年以來，朝野立委已提出四個版本的媒體議價法草案，行政部門卻連一份草案架構都提不出來，立委因此要求數位部必須在八月底前提出立法架構研析。

早在數位部提出這份報告前，立法院去年就有一份研析報告，建議成立跨部會小組先確立採取的政策模式為何，並針對澳洲、歐盟和加拿大等三種媒體議價模式進行探討，並詳盡說明各種模式優缺點。經過一年，全球不管是澳洲、歐盟、加拿大都已經陸續讓相關法令上路，法令上路之後，數位平台包含Google、Meta都有不同情況的反彈，甚至終止相關新聞服務，這些都是市場已然知道的狀況。

比起這些內容，而市場想知道的是，台灣前兩輪媒體議價會談裡面，數位平台、媒體究竟取得了哪些共識？數位平台認同「共榮」想法，但在提出基金之外，還有何「共榮」方式？如果台灣不適合立法，究竟有哪些機制可以讓兩邊都能「共榮」？亦或者，如果要立法，一年前提出的澳洲模式、歐盟模式、加拿大模式，究竟哪一種方法更適合台灣？台灣是不是有哪一條法令會因為媒體議價草案上路，而面臨新的修法？

在數位部這份報告裡面，看不到新的法制研析、也看不到媒體與數位平台的觀點、也看不到台灣究竟能夠採取哪一種立法架構，這一份「新瓶裝舊酒」的報告竟然花了數位部三個月的時間，令人懷疑立委收到這份報告後有多少人能接受？也想請問數位部，這樣一份報告趕在最後一刻才提交，媒體產業、全台民眾真的能夠仰賴你們，帶領台灣前進數位經濟發展新時代嗎？