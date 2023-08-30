媒體議價數位部提2建議 立委：政府應主動立法

針對攸關新聞媒體業與數位平台權利義務關係的媒體議價議題，數位發展部的研析報告昨天出爐，數位部指出，在立法之前，必須思考台灣對於媒體議價的立基點為何，是以「公平競爭」為出發點，或者是以「獲得資源做為維護我國新聞媒體永續發展」為目標，立基點不同，立法方向不同、主管機關也將不同。

數位部在報告提出建議，第一，持續關注國際立法趨勢與效應，推動立法的方式、時機、模式與可能產生的風險，有必要和利害關係人溝通，以建立產業與社會共識；第二，立法架構與主管機關，以國際上議價協商機制來看，立法思維不同，也影響選定的執法機關。

數位部規畫舉行的第三輪新聞業與Google的對話會議今天登場，在對話前夕，數位部根據立法院決議提出的「數位平台與媒體議價國際政策模式暨我國立法方向與架構研析專題報告」昨天曝光。

民進黨立委林楚茵說，媒體受到侵害導致營運、獲利受損，已經是現存的事實，政府應該要聽到產業或業界的聲音，並且想出下一步解決的方法，這才是目前媒體圈、產業界希望感受到的進展。數位部的報告主要是檢視現存的狀況，「但是我相信我們要的，或是產業界想要聽到的，應該不只是這些」。國民黨立委李貴敏則說，數位部擁龐大資源，事關媒體第四權，應保障人民知的權利，政府不能只是被動等國外立法或把責任推給民間，應主動推動立法，尤其是與大型平台如Google、Meta等溝通。

數位部指出，目前國際上媒體議價法治有議價協商模式、著作鄰接權模式等兩類；其中議價協商模式目前僅有澳洲、加拿大完成立法，著作權鄰接權模式主要以歐盟相關會員國為主，迄今僅有法國取得較大進展。

觀察相關立法活動與大型數位平台的反應，數位部說，澳洲立法通過後，大型數位平台採取抵制作為，當時是新冠疫情高峰，抵制作為造成資訊流動困難，對數位平台造成輿論壓力，因此不得不與媒體協商。此外，加拿大通過「線上新聞法」後，Google、Meta立即宣布將逐步中止在平台提供加國新聞媒體的內容，或中止相關新聞服務；而在捷克，Google也暫時縮減搜尋服務，僅出現標題與連結，規避可能造成的法遵風險。

數位部表示，立法推動宜持續觀測國際法制行動，作為建立有效新聞產業與數位平台議價法制佐證，對於推動立法的方式、時機、模式及可能風險，有必要與利害關係人溝通建立共識。另外，從議價協商機制而論，立法思維不同也影響其相關執法機關的選定。數位部指出，澳洲立法屬於競爭法的一環，由澳洲通訊暨媒體署協助其進行有關合格新聞媒體認定；加拿大立法是由其文化遺產部提出，執法機關由文化遺產部下執掌監理的獨立機關加拿大無線廣播電視暨通訊委員會擔任。