數位部媒體議價草案研析架構出爐 這份報告…新意不多

經濟日報／ 記者馬瑞璿／台北報導

數位部媒體議價草案研析架構終於在昨日出爐了，打開報告一看，各界譁然，這份報告內容不僅與一年前立法院所公布的一份研析內容差異無多，也沒對立法方向作出實質建議，就連前兩輪媒體、數位平台對話內容也無所著墨，除了新增國際情勢之外，幾乎沒有新的內容可言。

媒體議價一直以來都是國際關注焦點，這不僅關乎媒體生存權，更關乎數位市場不公平競爭；至今立委已提出四份媒體議價草案架構，目前為止，政院卻連一份草案架構都提不出來，也讓立委諸公明令數位部必須在8月底前，提出立法架構研析。

早在數位部提出這份報告之前，去年，立法院就有一份研析報告，建議成立跨部會小組先行確立採取的政策模式為何，並就目前全球三種媒體議價模式，也就是澳洲模式、歐盟模式、加拿大模式進行探討，裡面也詳盡說明各種模式優缺點，並強調無論採用何種模式，均可能涉及不同法律修正。

比起這些內容，大家更想知道的是，台灣前兩輪媒體議價會談裡面，數位平台、媒體究竟取得了哪些共識？數位平台認同「共榮」想法，但在提出基金之外，還有何「共榮」方式？如果台灣不適合立法，如果不立法，究竟有哪些機制可以讓兩邊都能「共榮」？亦或者，如果要立法，一年前提出的澳洲模式、歐盟模式、加拿大模式，究竟哪一種方法更適合台灣？台灣是不是有哪一條法令會因為媒體議價草案上路，而面臨新的修法？

在數位部這份報告裡面，看不到新的法治研析、也看不到媒體與數位平台的觀點、也看不到台灣究竟能夠採取哪一種立法架構，但這份報告竟然花了數位部三個月的時間，試問台灣要如何邁進數位經濟發展新時代。

數位部 澳洲 加拿大 媒體議價

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