數位部媒體議價報告出爐 林楚茵盼政府聽到產業界聲音

數位發展部今天提出新聞媒體議價研析專題報告，建議持續關注國際立法趨勢與效應，必須建立社會與產業共識。民進黨立委林楚茵說，媒體受到侵害導致營運、獲利受損，其實已經是現存的事實，數位部僅是檢視現存的狀況，政府應該要聽到業界的聲音，進一步提出解決的方法。

數位部在報告中指出，目前國際立法採取議價協商與著作鄰接權2大方向，立法目的不同涉及主管機關也不同，台灣在立法之前需要思考，對於媒體議價的立基點為何，是以公平競爭前提為出發點，或者是以獲得資源做為維護我國新聞媒體永續發展為目標。

林楚茵晚間受訪時表示，數位發展部已經初步做出研究，目的就是要解決現存的問題，媒體認為在不公平的原則底下遭到侵害，大家都希望政府趕快訂定媒體議價法，而其實不管是採取哪一種做法，都不違反這項前提。

林楚茵指出，媒體跟大型串流平台都有意願坐下來談，只是要有政府或者相關法規來做裁量，如果沒有這樣的法規，很容易造成相關的當事人「有些人想談、有些人不想談」，這個部分還是當務之急，政府要趕快處理。

林楚茵認為，現在立委都有提出相關版本，但是看不到政府到底要往哪邊走，媒體受到侵害導致營運、獲利受損，其實已經是現存的事實，政府應該要聽到產業或業界的聲音，並且想出下一步解決的方法，這才是目前媒體圈、產業界希望感受到的進展。

林楚茵表示，數位部提出的這份報告，主要就是檢視現存的狀況，「但是，我相信我們要的，或者是產業界想要聽到的，應該不只是這些。」

有關媒體議價立法，目前有4個立委版本，包含民進黨立委張廖萬堅等人所提的新聞媒體與數位平台強制議價法草案、民進黨立委林楚茵等人提出的新聞媒體與數位平台議價法草案、民進黨立委林宜瑾等人所提的數位新聞發展與民主韌性法草案，還有民進黨立委范雲等人提出的數位新聞發展與民主韌性法草案。