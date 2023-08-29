越南控台演習侵主權 外交部：太平島屬我國領土

針對越南外交部指稱，我國於8月23日在太平島周邊水域進行實彈演習侵犯越南對南沙群島領土主權、威脅區域和平穩定及航行安全，並使南海局勢複雜化的說法，外交部今天表示，對此無法接受。

外交部表示，中華民國政府重申對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的一切權利。太平島屬於中華民國領土不容質疑，我國政府有權在太平島上及其相關海域行使主權國家的一切權利。

外交部指出，我國對南海議題的基本立場即是蔡英文總統於2016年提出的「四點原則」及「五項做法」，希望與國際社會共同妥善處理南海議題，並願秉持平等共榮精神，參與南海協商機制，與相關國家共同促進南海區域的和平與穩定。