快訊

不斷更新／13縣市率先宣布了！蘇拉颱風暴風圈擴大 全台停班課資訊一次看

不只親眼看到…杜聰明帳本曝光！證明柯文哲曾領過兩次獎學金

蘇拉逼近天氣兩樣情！海葵這天可能轉中颱 氣象局曝發海警機率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警消運動會奪金獎金僅5000元 消防員怨沾光後被當免洗筷

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委邱顯智（左）、消防人員工作權益促進會會員代表黃升（右）上午在立法院舉行「消防人員為國爭光 選手權益卻沒保障」記者會。記者曾學仁／攝影
時代力量立委邱顯智（左）、消防人員工作權益促進會會員代表黃升（右）上午在立法院舉行「消防人員為國爭光 選手權益卻沒保障」記者會。記者曾學仁／攝影

第20屆世界警察消防運動會6日落幕，時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，消防員代表國家到國外比賽，拿到金牌的獎金只有5000元，公費的名額還遠低於警政署，希望消防署能夠徹底檢討缺失，準備迎接2025年在美國舉辦的世界警消運動會。

時代力量立法院黨團上午舉行「消防人員為國爭光，選手權益卻沒保障」記者會，邱顯智表示，今年的世界警消運動會已經告一段落，我國選手的表現非常亮眼，然而從整個選拔、備賽到參賽期間，時力黨團接獲許多選手反應問題，媒體呈現出來有很多爭議。

邱顯智指出，自己曾經在5月提醒消防署，務必全面檢討辦理流程，包括選拔與獎勵金的制度，盡早確立選手名額，提前訓練備賽，同時開放部分運動項目採用徵選，實際測驗運動表現，而非只是用遴選、書面審查得獎紀錄的方式，審查標準應該要公開透明。

邱顯智說，美國即將在兩年後舉辦世界警消運動大會，消防署應該要比照警政署的做法，至少在前一年的年底，開始辦理相關流程，讓選手能夠安排6至8個月的訓練備賽時間，同時開放部分運動項目的公費名額，採用徵選的方式辦理，而不是紙上作業。

邱顯智還說，消防署應該公開選拔過程的會議紀錄，包括選拔委員與標準，還給選手一個公正、專業的評鑑結果，這些都是很基本的要求。

邱顯智認為，世界警消運動會能夠代表國家與國際接軌、以賽會友，進而讓他國國民更加認識台灣，因此消防署在往後指派陪同出國的帶隊官，應該要具備一定的外語能力，協助選手處理突發狀況，「不用精通各國的語言，但是最起碼英語是共通語言。」

邱顯智強調，蔡英文總統曾經主張，透過運動做外交，這是台灣應該要做的事情，時代力量黨團絕對全力支持，針對此次與過往比賽發生的問題，消防署應該全面進行妥善地檢討，不只是替未來的參賽做足準備，還能讓選手無後顧之憂地光榮返國。

消防員工作權益促進會代表黃升指出，不管是公費的選手名額，還是得牌獎金的制度，消防署跟警政署的差別都非常大，例如警政署有16個公費名額，但是消防署僅有5人可以公費出國，難道消防員比較低等，同樣都是為國爭光，消防員的資源卻比較少。

黃升再指，很多選手都有得牌為國爭光，但是消防員拿到金牌，回國後只能拿到5000元，反觀警察拿到銅牌也是5000元，這是非常誇張的差別待遇，希望消防署不要再依靠民間捐贈，應該要多爭取一點中央補助。

黃升表示，消防署即將在9月7日與選手舉行相關會議，希望可以把今天的訴求納入討論，同時請消防署盡快研議賽事公費、自費選手補助標準，「不要消防員得獎沾光，沾光完就當免洗筷丟掉，一點補助都沒有」。

運動 邱顯智 消防員 時代力量 蔡英文 金牌 美國

延伸閱讀

進口蛋補助...農業部稱無補貼特定業者 立委批文字遊戲

立委質疑竹市校園工程一再流標 市府：積極邀標中

邱顯智批新竹校園工程一再流標 竹市府：已現曙光

邱顯智控民眾黨雲林黨部涉放高利貸 吃到連骨頭也不剩

相關新聞

力暘能源公司怒批王鴻薇抹黑 471字聲明：不排除走司法程序

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會指控新竹小英之友會副秘書長古盛煇與行政院前政務委員鄭永金家族涉聯手炒作綠電，成立9間綠能公司...

越南控台演習侵主權 外交部：太平島屬我國領土

針對越南外交部指稱，我國於8月23日在太平島周邊水域進行實彈演習侵犯越南對南沙群島領土主權、威脅區域和平穩定及航行安全，...

日排核汙水 侯友宜：未來漁產輻射超標政府應保證收購

國民黨總統參選人侯友宜今天下午到基隆區漁會與漁民座談時，提及日本排放核汙水問題，侯說，政府要以最嚴格食安標準加強檢驗，未...

警消運動會奪金獎金僅5000元 消防員怨沾光後被當免洗筷

第20屆世界警察消防運動會6日落幕，時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，消防員代表國家到國外比賽，拿到金牌的獎金只有50...

王鴻薇控家族聯手炒綠電 鄭永金之子鄭朝瀚發聲明駁斥

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭發包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與新竹縣前縣長鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2...

王鴻薇爆古盛煇、鄭永金家族炒作綠電 經濟部：歡迎提供事證

國民黨立委王鴻薇今日以「民進黨九天玄女煉金術」為主題召開記者會，指出包括新竹小英之友會副祕書長古盛煇與前行政院政務委員鄭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦