警消運動會奪金獎金僅5000元 消防員怨沾光後被當免洗筷

第20屆世界警察消防運動會6日落幕，時代力量立法院黨團總召邱顯智今天說，消防員代表國家到國外比賽，拿到金牌的獎金只有5000元，公費的名額還遠低於警政署，希望消防署能夠徹底檢討缺失，準備迎接2025年在美國舉辦的世界警消運動會。

時代力量立法院黨團上午舉行「消防人員為國爭光，選手權益卻沒保障」記者會，邱顯智表示，今年的世界警消運動會已經告一段落，我國選手的表現非常亮眼，然而從整個選拔、備賽到參賽期間，時力黨團接獲許多選手反應問題，媒體呈現出來有很多爭議。

邱顯智指出，自己曾經在5月提醒消防署，務必全面檢討辦理流程，包括選拔與獎勵金的制度，盡早確立選手名額，提前訓練備賽，同時開放部分運動項目採用徵選，實際測驗運動表現，而非只是用遴選、書面審查得獎紀錄的方式，審查標準應該要公開透明。

邱顯智說，美國即將在兩年後舉辦世界警消運動大會，消防署應該要比照警政署的做法，至少在前一年的年底，開始辦理相關流程，讓選手能夠安排6至8個月的訓練備賽時間，同時開放部分運動項目的公費名額，採用徵選的方式辦理，而不是紙上作業。

邱顯智還說，消防署應該公開選拔過程的會議紀錄，包括選拔委員與標準，還給選手一個公正、專業的評鑑結果，這些都是很基本的要求。

邱顯智認為，世界警消運動會能夠代表國家與國際接軌、以賽會友，進而讓他國國民更加認識台灣，因此消防署在往後指派陪同出國的帶隊官，應該要具備一定的外語能力，協助選手處理突發狀況，「不用精通各國的語言，但是最起碼英語是共通語言。」

邱顯智強調，蔡英文總統曾經主張，透過運動做外交，這是台灣應該要做的事情，時代力量黨團絕對全力支持，針對此次與過往比賽發生的問題，消防署應該全面進行妥善地檢討，不只是替未來的參賽做足準備，還能讓選手無後顧之憂地光榮返國。

消防員工作權益促進會代表黃升指出，不管是公費的選手名額，還是得牌獎金的制度，消防署跟警政署的差別都非常大，例如警政署有16個公費名額，但是消防署僅有5人可以公費出國，難道消防員比較低等，同樣都是為國爭光，消防員的資源卻比較少。

黃升再指，很多選手都有得牌為國爭光，但是消防員拿到金牌，回國後只能拿到5000元，反觀警察拿到銅牌也是5000元，這是非常誇張的差別待遇，希望消防署不要再依靠民間捐贈，應該要多爭取一點中央補助。

黃升表示，消防署即將在9月7日與選手舉行相關會議，希望可以把今天的訴求納入討論，同時請消防署盡快研議賽事公費、自費選手補助標準，「不要消防員得獎沾光，沾光完就當免洗筷丟掉，一點補助都沒有」。