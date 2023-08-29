與龔正會面為農民發聲 蔣萬安：台果農放心種、滬市民安心吃

台北市長蔣萬安三天兩夜上海參訪行程第一天，今天晚間也與上海市長龔正會面。據了解，因大陸暫停我芒果等農產品輸陸，蔣萬安也在不開放媒體的閉門會面時，向龔正提到「台灣果農放心種、上海市民安心吃」，也談及台北市立動物園明年動物園110周年，兩岸疫情後，還有更多包括體育等在內交流。

蔣萬安在閉門會議也提到，台北市立動物園110周年，他也邀請上海動物園，希望有更多小貓熊來台北。

蔣萬安致詞時提到祖父蔣經國的話，表示「時代在變，環境在變，潮流也在變」，並提到「歷史是延續的，現實是發展的，兩岸互動雙城論壇，無非是可以對話的歷史條件，但是我們要往前走，所以要在現實中調整腳步」。

蔣也向龔正提到，他的許多大陸朋友，稱讚台灣最美風景是人，台北最美氣質是包容、多樣，上海跟台北很像，「我很想用台北人喜歡的一句話，表達我的感受，對上海，我很有Feel！」