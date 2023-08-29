王鴻薇爆古盛煇、鄭永金家族炒作綠電 經濟部：歡迎提供事證

國民黨立委王鴻薇今日以「民進黨九天玄女煉金術」為主題召開記者會，指出包括新竹小英之友會副祕書長古盛煇與前行政院政務委員鄭永金家族聯手炒作綠電，最短一個月、最長一年開設的9家天字輩能源公司，從起初資本額100萬元暴衝至7到13億元，堪稱綠電奇蹟。對此，經濟部能源局於傍晚發布新聞稿，重申制度由2010年開始，並已設立打擊綠能犯罪平台，歡迎提供事證。

經濟部能源局指出，太陽光電的躉購費率制度是由2010年就開始，當年的費率是11.75元，目前則是逐年下降到每度4.46元。相關制度設計公開透明，沒有獨厚任何公司。同時，經濟部已與法務部成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」，若有不法事證，歡迎提供能源局轉送檢調查辦。

能源局表示，太陽光電案場是個別電業，當要申請電業執照時，在銀行風險控管要求下，會根據個別案場分別成立SPV公司。國內多間知名上市公司，在建置案場時也是採取這個模式。2009年再生能源發展條例啟動後，十多年來也多採取此模式。新公司初期登記，即使採較低投資資本門檻，但能源局也有規範，當業者申請電業籌設、取得案場後，必須再行增資，才能進行後續的採購及施工，同時也要在申請電業籌設完成、取得同意備案後，才能與台電簽訂躉購合約。

能源局依照電業登記規則，規範光電業者在申請施工許可時，自有資金必須至少占投資額15%，申請電業執照時，自有資金必須至少占投資額的18%。所謂20年固定費率則是依照再生能源發展條例中的躉購機制收購，此制度在2010年就設立，初期費率甚至是目前近三倍，每度11.75元，後續逐年下降至目前的每度4.46元。台電採取躉購(FIT)模式購電，業者則需建置案場、負責營運，順利發出綠電才有收入，此模式也是國際通用的做法。

能源局指出，目前已有光電業者考量民間購電需求，不再選擇台電購電模式，而是轉供給民間需要綠電的企業。未來隨著光電的躉購費率持續下降，光電案場轉供給民間企業的情況也會更頻繁，台電可以減少購電支出。

能源局強調，經濟部已與法務部成立打擊綠能犯罪聯繫平台，依照高檢署統計，截至112年3月25日，檢察機關因查緝綠能產業犯罪，總計已偵辦64案，羈押20人，起訴66人，緩起訴23人。目前也有提供資訊，能源局提送至聯繫平台的案例，任何人如有不法事證，歡迎提供能源局轉送檢調查辦。