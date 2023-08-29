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傳「1人公司」獲政府上億元進口雞蛋補助 鄭文燦回應了

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
行政院副院長鄭文燦今下午赴金門金湖大飯店太武宴會廳出席「112年全國孝行獎表揚典禮」。記者蔡家蓁／攝影
行政院副院長鄭文燦今下午赴金門金湖大飯店太武宴會廳出席「112年全國孝行獎表揚典禮」。記者蔡家蓁／攝影

日本含氚廢水話題持續，外界好奇我國政府針對日本排放作業有無妥善的措施因應。行政院副院長鄭文燦強調，預計未來1到2年後會影響台灣台灣，民眾可透過海水監測的公開資訊網查看含氚的廢水有無超標。另外有關「1人公司」獲進口雞蛋補助，他也說，任何雞蛋進口都符合規定，有任何指控可提出證據。

鄭文燦今下午赴金門金湖大飯店太武宴會廳出席「112年全國孝行獎表揚典禮」接受媒體聯訪時回應，這已經去看了3次，未來按照洋流的模型，大概1到2年後會影響到台灣的海域，因此有海水監測的公開資訊網，大家可以藉此查看，含氚的廢水到底有沒有超標？當然希望海洋偵測能夠澈底。他指出，從日本進口的海產，以及台灣漁民所捕撈的像是秋刀魚等都會檢測，務必以守護國人健康為最高標準。

另外，外界好奇，政府當初為了穩定雞蛋的價錢開放進口，但有立委發現有1間1人公司僅50萬元資本額，卻獲得政府的上億元補助。鄭文燦強調，任何的雞蛋進口，都必須符合規定，如果有任何指控，可以提出證據。

雞蛋 日本 鄭文燦 漁民

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