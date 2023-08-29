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惠譽信評揭台經濟面臨2挑戰 李貴敏：政府不該繼續凡事政治掛帥

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書

我國出口已連11黑，國民黨立委李貴敏今稱，上半年上市櫃公司稅前淨利衰退近40.5%，惠譽信評指出台灣經濟發展面臨二大挑戰，一是台海緊張，二是人口老化，政府不該凡事政治掛帥，空口說白話。

李貴敏表示，金管會日前公布上半年上市櫃公司稅前淨利1兆4,653億元，比去年同期大減9,955億元，衰退幅度近40.5％，加上台灣出口連11黑、無薪假啟動，甚至惠譽信評也持續下調台灣今年的經濟成長率到1%，實在讓人怵目驚心。

李貴敏指出，惠譽信評並指出台灣經濟發展中期有二大挑戰，一來是海峽緊張關係加劇，其次為人口老化。面對國內經濟衰退的事實和國際看壞台灣經濟成長的現狀，政府真不該繼續凡事政治掛帥，成天空口說白話和政策綁椿大撒幣，應好好思考如何重振經濟、刺激出口和健全財政。

李貴敏稱，民進黨政府似乎不理解也無意遵循WTO規範，竟對中國大陸政府日前針對台灣二千多項產品發起的貿易壁壘調查，以及考慮終止ECFA對台關稅優惠等不聞不問，還意圖以「此舉純屬政治動機」一語帶過？

李貴敏認為，問題是經濟部國貿局網站所揭露ECFA執行效益顯示，自2011年起至今年4月底止，在ECFA早收清單方面，台灣出口至中國累計減免關稅達96.09億美元，也就是在ECFA架構下台灣出口大陸商品一年約200多億美元到300多億美金。未來若關稅優勢不再，除台灣面臨出口危機雪上加霜外，也可能導致石化、機械和紡織等傳產業因喪失競爭力及市場，而不得不大量解僱勞工。

李貴敏強調，面對排山倒海的困境，坐井觀天的綠營政府和綠官們，依舊毫無所動，就打一算拿一句「純屬政治動機」，再扣上「抗中保台」、「和平保台」的宣傳大帽子解決？還是認為只要無視各項數據，堅持ECAF對台無用論，民間又能如何，只能自行承受所有的損害及後果。

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