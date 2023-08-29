饒河夜市攤商坑殺外國人水果100變400 北市派消保官查

COVID-19疫情趨緩後，各國逐漸開放邊境，台灣也湧入外國旅客，卻有網友Dcard爆料，北市饒河夜市水果攤商坑殺觀光客。對此，北市市場處今表示，今日會同消保官稽查，以確實要求水果業者標市價格、用檢驗合格電子磅秤販售水果，若民眾碰上不肖業者可拒絕購買並記下攤位資料檢舉。

有往有在Dcard發文，指出7月中與越南友人到台北市松山區逛饒河夜市，經過水果攤想購買榴槤，原本1袋賣100元，等到越南籍友人開口後，卻突然變成400元，被發現攤商亂喊價格坑殺外國觀光客，也有其他網友回覆，曾在夜市看過日韓旅客花上千元買水果。

對此，北市市場處今表示，為遏止饒河夜市不肖業者破壞夜市形象，排定今日會同本府消保官進行稽查，並確實要求現切水果業者標示價格、使用經濟部標準檢驗局檢驗合格之電子磅秤、依「買果4部曲（問、秤、買、切）」流程販售水果。

市場處呼籲，若民眾遇到現切水果業者未與消費者確認總價及購買意願，而有強迫消費情形，可直接拒絕購買，並記下攤位位置及攤名，撥打1999檢舉，市場處將會同消保官加強聯合稽查及取締，若查證屬實，市場處將書面警告，責請自治會確實督導並令其立即改善。

北市市場處說，北市府將同步函請各夜市自治會確實約束場域內攤商落實標價以杜絕消費爭議，並前往各夜市進行稽查，如發生類似情事，將嚴格查處，以維護台北市整體夜市觀光形象。