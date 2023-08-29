【重磅快評】綠能公司設黨部 民進黨搬錢毫不避諱

在野陣營質疑雲豹能源跟新潮流關係密切，呼籲民進黨總統參選人賴清德面對綠能黑金質疑，民進黨指國民黨雙標，並點名藍委王鴻薇收受台泥彰和綠能政治獻金；王鴻薇今天踢爆新竹小英之友會副秘書長古盛煇與新竹縣前縣長鄭永金家族炒作綠電，成立綠能公司一本萬利，甚至公司地址就設在市黨部。民進黨被指國庫通黨庫，還有什麼話好說？

王鴻薇在記者會開始即發表「不自殺聲明」，指她揭發的公司有九家「天」字輩公司可能跟某幫派有關，為了自身及團隊的安全，必須先做聲明。王鴻薇的聲明讓人聯想去年台南的八八槍擊案，光電、綠能扯上黑金，連民代開記者會爆料都要擔心安危，民進黨難辭其咎。

雲豹能源被質疑大量政治獻金流向新潮流，關鍵人物賴勁麟辭去雲豹能源董座止血，但綠營也反擊，指藍委王鴻薇在2018選台北市議員員也拿了台泥彰和綠能50萬元。沒想到迴力鏢又打回綠營，因為同年拿台泥綠能政治獻金不僅王一人，綠營的新竹市長候選人林智堅與台東長劉櫂豪也拿了台泥高誠綠能各100萬元。

民進黨的烏賊戰術並未討得便宜，即使合法的政治獻金並無可議之處，但雲豹能源被質疑之處在於政治獻金絕大多數流向新系，而且能夠一再取得政府的大型標案，讓人不免懷疑雲豹能源前董事長賴勁麟充分發揮門神的作用助攻，雲豹業績驚人成長，國庫也因此通到黨庫。

但要論業績成長，王鴻薇今天踢爆新竹小英之友會副秘書長古盛煇與新竹縣前縣長鄭永金家族聯手炒作綠電的九家綠能公司，絲毫不遜雲豹。

根據王鴻薇的資料，鄭永金的兒子鄭朝瀚自2016年起就和古盛煇陸續成立天心智慧綠能、天任能源、天柱能源、天芮能源、天英能源等公司，資本額都是10萬，如今已暴增到6.8億至12.8億不等，其中三家公司在一個月內從100萬爆衝到7至13億不等，可謂「一暝大一吋」。

而鄭朝瀚2019年5月才成立「天輔能源」公司更是急起直追，不到一年，公司價值就從2000萬元暴增至近5億元，原因是天輔能源拿到台電20年的躉購合約。這種煉金術，雲豹能源根本望塵莫及。

更讓人吃驚的是，曾當過行政院顧問的新竹小英之友會副秘書長古盛煇，不僅與台南市前經發局長陳凱凌共同涉入台南光電弊案被交重保，2016年蔡英文執政，同年他一點都不避諱就在新竹市黨部成立力暘能源，資本額10萬，卻搖身一變資本額變成8億的公司。

針對王鴻薇的爆料，鄭永金、古盛煇半天沒有回應，但檢視王鴻薇提出的資料，可以看出這是何等過人的精準投資，不僅超前部署，時間上更是無縫接軌。只不過，這些人搬走的不僅是台電的巨額虧損，更是你我口袋裡的納稅錢。