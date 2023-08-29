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接見科展第一名師生 蔡總統提政府全力發展再生能源

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見中華民國第63屆中小學科學展覽會第一名作者師生。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見中華民國第63屆中小學科學展覽會第一名作者師生。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見中華民國第63屆中小學科學展覽會第一名作者師生，她表示，科學是推動人類文明發展的重要力量，也是替世界解決各項難題的方法。她期許同學們繼續懷抱熱忱，持之以恆，勇於實踐，在科學研究這條路上發光發熱；她也提到，學校的屋頂設置了太陽能板來發電，這是政府利用台灣的科技優勢，全力發展再生能源的結果。

蔡總統致詞時首先恭喜獲獎老師、同學們，在全國將近1萬件作品的激烈競爭中，脫穎而出，獲得第63屆全國中小學科展第一名，「真的很不簡單」。她相信，對獲獎同學來說，參與科展，除了獲得第一名的榮耀，更重要的是，大家在過程中的學習和收穫。

蔡總統說，不論是學習到更多的知識、解決問題的能力，或是團隊合作的精神，這些都是獨一無二的寶貴經驗，將在大家未來的學習歷程中，發揮重要的影響力。

蔡總統指出，科學是推動人類文明發展的重要力量，也是替世界解決各項難題的方法。她擔任總統7年多以來，台灣經歷許多重大挑戰，包括全球疫情爆發、氣候變遷影響，政府也透過科學的力量，集眾人之力，一起思考，並做出行動，讓台灣更有韌性，努力克服各項挑戰。

蔡總統指出，像是大家可能會注意到，學校的屋頂設置了太陽能板來發電。這是政府利用台灣的科技優勢，全力發展再生能源的結果。不僅讓全國的國中小學，班班有冷氣，更讓校校能發電，希望大家有舒適的學習環境，也達到減碳、永續的目標。

蔡總統提到，在上個月，台灣第一顆自製氣象衛星「獵風者」，已經運到法屬圭亞那的發射場，準備發射升空。未來，將幫助更精準掌握颱風等劇烈天氣的資料，對全世界的氣象預報做出貢獻。

蔡總統表示，這些例子都證明了台灣擁有堅強的科技實力，而且也有實踐力。在座同學們都非常優秀，她期盼，透過科展，培養大家對科學的興趣，也鼓勵大家將學校的知識，進一步實踐在日常生活中，因應各項難題。

蔡總統說，科學家除了耐心和毅力，更需要一分熱情，才能不斷深入真相和真理的核心。今年，有一位參加美國國際科技展覽會的選手謝子恬同學，也是去年中小學科展的第一名得主。謝子恬秉持熱忱，持續突破自我，代表台灣站上國際。期許同學們繼續懷抱熱忱，持之以恆，勇於實踐，就可以在科學研究的這條路上，發光發熱，成為改變世界的科學巨人，也讓台灣被世界看見。

再生能源 班班有冷氣 蔡英文 減碳 氣候變遷 颱風

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