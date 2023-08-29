遭王鴻薇控炒綠電套錢 鄭永金：不予回應
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭發包括新竹小英之友會副秘書長古盛煇與新竹縣前縣長鄭永金家族聯手炒作綠電，從2016年到2019年成立9間綠能公司，成立時資本額僅5萬到10萬，幾年轉眼變數億元，套錢手法如出一轍。針對遭藍營控訴，鄭永金表示不予回應。
王鴻薇在記者會中指出，鄭永金和其子鄭朝瀚與古盛煇陸續成立了天字輩綠能公司，當初成立資本額都是10萬，如今暴增到6.8億至12.8億不等，並痛批此行為就是炒綠電套錢。
據親鄭永金人士轉述，鄭永金得知王鴻薇指控相當氣憤，但自認並無不法，若有違法早遭檢調處分，且王鴻薇都是拿舊資料冷飯熱炒，諸多資料訊息錯誤，懷疑是為了選舉蹭熱度，由於不想隨之起舞，針對遭藍營指控，鄭永金和其子鄭朝瀚、鄭朝方均表示不予回應。
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