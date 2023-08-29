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時力：柯文哲雙標護航染黑事件 敗壞第三勢力社會形象

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（中）日到雲林參加選哲之友會成立，雲林縣黨部執行長王新堯（右一）、雲林縣議員陳乙辰（右二）等人出席。記者陳雅玲／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）日到雲林參加選哲之友會成立，雲林縣黨部執行長王新堯（右一）、雲林縣議員陳乙辰（右二）等人出席。記者陳雅玲／攝影

時代力量發言人廖子齊今天說，民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團掛鉤，執行長王新堯曾經涉嫌強盜、暴力討債，然而民眾黨選擇冷處理，黨主席柯文哲甚至傾全力護航王新堯，民眾黨不要雙重標準，切莫護航黨內染黑事件，敗壞第三勢力的社會形象。

時代力量今天發布新聞稿指出，民眾黨雲林縣黨部與暴力討債集團掛鉤，王新堯曾經涉嫌強盜、暴力討債，經常出入王新堯事務所的楊姓小弟，犯下多起重利罪等不法情事，然而事發至今，民眾黨選擇冷處理，甚至全黨力挺王新堯，王新堯說好要舉行澄清記者會，最後更是不了了之，用行動宣示民眾黨和黑道零距離。

廖子齊質疑，雖然民眾黨雲林縣黨部的地址在斗六，但是不論幹部討論會議、黨部慶生會等活動，都經常在出入複雜的王新堯虎尾辦公室舉辦，王新堯的妹妹王羿潓更擔任黨部發言人，這究竟是王新堯家族寄生民眾黨雲林縣黨部，還是民眾黨雲林縣黨部淪為黑道堂口。

廖子齊表示，民眾黨聲稱會進行調查，實際上卻持續無視王新堯底下的小弟，至今仍然涉犯暴力討債的事實，柯文哲也多次以「黨內有檢核機制，一切合乎標準」、「希望鼓勵不好的人變成好人」，傾全力護航王新堯。

廖子齊呼籲，台灣人民沒有辦法接受任何一個政黨，光明正大與暴力討債集團站在一起，呼籲柯文哲不要雙重標準，啟動黨內調查，如實向社會大眾交代，切莫護航黨內染黑事件，敗壞第三勢力的社會形象。

民眾黨 討債 雲林

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