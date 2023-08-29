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郭台銘參選民進黨「躺著選」？ 賴清德屏南固樁笑而不語

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左二）今出席屏東第2選區立委參選人徐富癸聯合造勢活動。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德（左二）今出席屏東第2選區立委參選人徐富癸聯合造勢活動。記者潘欣中／攝影

郭台銘昨天宣布參選下屆總統形成四腳督，民進黨總統參選人賴清德今天由競選幹部總幹事、屏東縣前縣長潘孟安陪同，上午到屏東車城鄉看海美術館參觀特展後出席屏南立委參選人徐富癸的聯合造勢活動，對媒體詢問對郭台銘參選的看法，笑而不語；他致詞時強調要守護台灣主權，促進台灣的民主和平的環境，未來會推動國家希望工程。

屏東縣立委第2選區（屏南）是「小英的故鄉」，原提名人許展維捲入弊案退選，即戰力的莊瑞雄表態拒選；民進黨徵召縣府民政處長徐富癸，由潘孟安子弟兵徐富癸對上無黨籍立委蘇震清兒子蘇孟淳，雖然國民黨尚未推出人選，甚至有可能和蘇孟淳合組「在野聯盟」，但泛綠陣營內鬥，讓地方綠營基層憂心，賴清今天的屏南行程，固票意味濃厚。

賴清德在造勢會上先稱許潘孟安立委任內和「五星縣長」的表現，接著向支持者推薦曾任潘孟安立委任內屏南地區助理的徐富癸，說徐是最後一個提名立委參選人，準備的時間較短，需要靠大家支持。

賴強調要守護台灣的主權，促進台灣的民主和平，未來會推動國家希望工程，將台灣建設為民主和平、創新、公益永續的台灣，讓年輕人看到希望、壯年人實現理想、老年人得到照顧、弱勢族群得到幸福。

民進黨總統參選人賴清德（右）今天由潘孟安陪同，到屏東車城看海美術館參觀日本當代藝術家矢延憲司的「船仔貓（水手貓）」特展。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德（右）今天由潘孟安陪同，到屏東車城看海美術館參觀日本當代藝術家矢延憲司的「船仔貓（水手貓）」特展。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天由潘孟安陪同，出席屏東恆春半島立委參選人徐富癸聯合造勢活動。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天由潘孟安陪同，出席屏東恆春半島立委參選人徐富癸聯合造勢活動。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天由潘孟安陪同，到屏東車城看海美術館參觀日本當代藝術家矢延憲司的「船仔貓（水手貓）」特展。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天由潘孟安陪同，到屏東車城看海美術館參觀日本當代藝術家矢延憲司的「船仔貓（水手貓）」特展。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天由潘孟安陪同，出席屏東恆春半島立委參選人徐富癸聯合造勢活動，進出場受到支持者夾道歡迎 。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天由潘孟安陪同，出席屏東恆春半島立委參選人徐富癸聯合造勢活動，進出場受到支持者夾道歡迎 。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天由潘孟安陪同，出席屏東恆春半島立委參選人徐富癸聯合造勢活動。記者潘欣中／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天由潘孟安陪同，出席屏東恆春半島立委參選人徐富癸聯合造勢活動。記者潘欣中／攝影

屏東縣 潘孟安 徐富癸

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