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【重磅快評】郭台銘參選 「武財神」氣得臉更紅

聯合報／ 主筆室
外媒問郭台銘問，如果參選惹怒中國政權，慘遭沒收鴻海在陸資產怎麼辦？郭說「Yes, Please do it !」，鴻海事後緊急滅火。記者曾原信／攝影
外媒問郭台銘問，如果參選惹怒中國政權，慘遭沒收鴻海在陸資產怎麼辦？郭說「Yes, Please do it !」，鴻海事後緊急滅火。記者曾原信／攝影

郭台銘宣布參選，藍營咒罵嘆息，白營強作鎮定，綠營歡聲雷動。一般認為，賴清德已經可以在一旁「翹腳撚嘴鬚」，輕鬆納涼等上任。不過，郭台銘打著整合旗號反整合，關公恐怕會被氣得吹鬍瞪眼。

郭台銘喜稱「關公兄弟」，侯友宜則不時提醒，關公兄弟「重情重義重承諾」，更發布「關公重然諾」影片。郭台銘宣布參選後，國民黨仍然重提5月徵召侯友宜參選總統時，郭曾表示「將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」。

如今郭台銘毀諾，關公還會保佑他連署順利嗎？這點郭台銘應該不在意，綠營自然會相揪來連署。只要看民進黨中央急著下令綠委禁止評論郭參選，就知道綠營是如何歡喜難抑了。

不過，郭台銘參選開出的第一張大支票，就是給他4年時間，他保證會為台海帶來50年和平，並讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。這話關公聽了，恐怕會目瞪口呆。

2015年的「馬習會」，是在雙方累積了近8年的政治互信後，才把兩岸關係推向66年來的歷史最高峰，但賞味期仍然只有半年，逾任期作廢。給郭台銘4年時間，他能為台海帶來50年的和平？也許他直接祈求關公保佑賜頒諾貝爾和平獎比較快！

比起50年的和平支票，20年的亞洲首富支票，郭台銘突然變謙虛了。但當4年總統，就能讓台灣20年後成為亞洲首富，仍然超出一般人的知識能力範圍；大家也不免疑惑，也有「武財神」之稱的關公，看得懂郭這本未來賬嗎？而連CNN都曾盤點郭台銘的「投資跳票史」，這回大概別再想找關公背書。

對於郭台銘參選，據聞他的太太曾馨瑩埋怨好幾天，參選申報財產時，連她一些名貴皮包都要列在裡面。一般民眾背不起名牌包，但手上僅有的一兩張鴻海股票，卻開始瑟瑟發抖了。

路透問，如果參選惹怒中國政權，慘遭沒收鴻海在陸資產怎麼辦？郭台銘竟說「Yes, Please do it !」雖然鴻海緊急滅火，指公司不會參與政治，郭台銘也未參與公司日常管理，但郭可以犧牲個人財產，如何卻把80萬名股東拿去獻祭？

難怪，今早股市開盤，鴻海爆量下跌。郭台銘連署還沒開始，嚇壞的股民已經用錢投票，而武財神也氣得臉更紅了！

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