【重磅快評】郭台銘參選 「武財神」氣得臉更紅

郭台銘宣布參選,藍營咒罵嘆息,白營強作鎮定,綠營歡聲雷動。一般認為,賴清德已經可以在一旁「翹腳撚嘴鬚」,輕鬆納涼等上任。不過,郭台銘打著整合旗號反整合,關公恐怕會被氣得吹鬍瞪眼。

郭台銘喜稱「關公兄弟」,侯友宜則不時提醒,關公兄弟「重情重義重承諾」,更發布「關公重然諾」影片。郭台銘宣布參選後,國民黨仍然重提5月徵召侯友宜參選總統時,郭曾表示「將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選」。

如今郭台銘毀諾,關公還會保佑他連署順利嗎?這點郭台銘應該不在意,綠營自然會相揪來連署。只要看民進黨中央急著下令綠委禁止評論郭參選,就知道綠營是如何歡喜難抑了。

不過,郭台銘參選開出的第一張大支票,就是給他4年時間,他保證會為台海帶來50年和平,並讓台灣在20年內超越新加坡,成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。這話關公聽了,恐怕會目瞪口呆。

2015年的「馬習會」,是在雙方累積了近8年的政治互信後,才把兩岸關係推向66年來的歷史最高峰,但賞味期仍然只有半年,逾任期作廢。給郭台銘4年時間,他能為台海帶來50年的和平?也許他直接祈求關公保佑賜頒諾貝爾和平獎比較快!

比起50年的和平支票,20年的亞洲首富支票,郭台銘突然變謙虛了。但當4年總統,就能讓台灣20年後成為亞洲首富,仍然超出一般人的知識能力範圍;大家也不免疑惑,也有「武財神」之稱的關公,看得懂郭這本未來賬嗎?而連CNN都曾盤點郭台銘的「投資跳票史」,這回大概別再想找關公背書。

對於郭台銘參選,據聞他的太太曾馨瑩埋怨好幾天,參選申報財產時,連她一些名貴皮包都要列在裡面。一般民眾背不起名牌包,但手上僅有的一兩張鴻海股票,卻開始瑟瑟發抖了。

路透問,如果參選惹怒中國政權,慘遭沒收鴻海在陸資產怎麼辦?郭台銘竟說「Yes, Please do it !」雖然鴻海緊急滅火,指公司不會參與政治,郭台銘也未參與公司日常管理,但郭可以犧牲個人財產,如何卻把80萬名股東拿去獻祭?

難怪,今早股市開盤,鴻海爆量下跌。郭台銘連署還沒開始,嚇壞的股民已經用錢投票,而武財神也氣得臉更紅了!