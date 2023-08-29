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影／聯合國大會9月5日開議 我提四大訴求爭取國人權益

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
第78屆聯合國大會將在9月5日在聯合國開議，外交部上午舉行中外記者會，由外交部次長田中光對外說明今年政府推案爭取我國參與聯合國的相關訴求與作法。記者杜建重／攝影
第78屆聯合國大會將在9月5日在聯合國開議，外交部上午舉行中外記者會，由外交部次長田中光對外說明今年政府推案爭取我國參與聯合國的相關訴求與作法。記者杜建重／攝影

第78屆聯合國大會將在9月5日在聯合國開議，外交部上午舉行中外記者會，由外交部次長田中光對外說明今年政府推案爭取我國參與聯合國的相關訴求與作法。

田中光表示，聯合國大會將在紐約總部開議，並在9月19日到26日舉行總辯論，今年總辯論的主題是「重建信任與重振全球的團結，加速2030年的議程以及其永續發展的目標，實現人人共享和平、繁榮、進步及永續」。而為了因應國際情勢，今年我國的推案共有四大訴求：

第一，聯合國第2758號決議遭受錯誤的詮釋，以致兩千三百萬的台灣人民被不當的排除在聯合國體系之外，應該做出改善。

第二，聯合國不當的剝奪我國人與媒體進入聯合國採訪、出席會議活動的權利，應該立刻予以框正。

第三、聯合國應該積極維護台海及鄰近區域的和平、穩定以及安全。

第四、聯合國應該接納台灣有意義的參與ＳＰＧ相關會議的機制和活動。

田中光指出，外交部今年將把這些訴求，透過曾經在台灣，拿過台灣獎學金的年輕朋友，再透過這些年輕朋友族群的支持，希望把這些訴求傳達到世界各角落，得到更廣泛的迴響。

外交部次長田中光表示，外交部將向聯合國提出我國的四大訴求。記者杜建重／攝影
外交部次長田中光表示，外交部將向聯合國提出我國的四大訴求。記者杜建重／攝影

聯合國 外交部 台灣人

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