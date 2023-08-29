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【即時短評】民進黨對「中華民國派」 國家認同勿有二心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
滇緬孤軍後裔取得身分問題是個歷史共業，當初國共內戰的後續效應延續至今，過去政府固然要對此問題負責，但現在的執政黨也無從迴避，且此議題牽涉國家認同議題，能妥善處理，民進黨政府才對得起「團結台灣」口號。本報系資料照
滇緬孤軍後裔取得身分問題是個歷史共業，當初國共內戰的後續效應延續至今，過去政府固然要對此問題負責，但現在的執政黨也無從迴避，且此議題牽涉國家認同議題，能妥善處理，民進黨政府才對得起「團結台灣」口號。本報系資料照

滇緬孤軍後裔取得身分問題是個歷史共業，當初國共內戰的後續效應延續至今，過去政府固然要對此問題負責，但現在的執政黨也無從迴避，且此議題牽涉國家認同議題，能妥善處理，民進黨政府才對得起「團結台灣」口號。

幾十年的老問題，歷經馬政府專案處理後，至今仍有上千人待取得身分，主要癥結點除了法律限制，資料認定也不易。在緬甸、泰北孤軍聚集地區，當地生活條件不若台灣，自然有不少身分不符者，也想到台灣來改善生活條件，形成了公部門嚴加審核的背景因素。

但許多未這議題奔走的人士，不約而同提及的共同點即是，法律不外乎情理法，是有彈性的，公部門保守的官僚心態，已執行過度造成反效果。

其實，要擔心魚目混珠情況大可不必，目前實務上在檢附資料過程當中，從國防部先檢視兵籍資料、到移民署、戶政司、教育部、外交部等，是多個部會層層把關的；反倒是公部門如今若持續從嚴審查，恐讓人質疑有政治動機。

原因無他，滇緬孤軍後裔的國家認同，既不是台獨、也不是中華民國台灣，是不折不扣的「中華民國派」，他們今天之所以能取得身分，也是建立在一中憲法仍在運作的前提下，這無疑令政治上處心積慮追求台灣主體意識的民進黨政府，不免左右為難。

但政治不外乎人性，民進黨立委協助爭取這群社會弱勢的權益，不以政治考量為出發點，已為團結台灣做了好的示範。同樣的問題，也該問問蔡總統與正在角逐大位的賴清德，這群被國家遺忘的孤軍後裔，也是你們口中「台灣隊」成員嗎？

幾天前蔡總統才在金門推崇「八二三精神」，而這群滇緬孤軍當年同樣為了捍衛國家做出犧牲奉獻，所受待遇不應有別。若要證明政府有決心團結生活在台灣的每一個人，應當先從替這群孤軍後裔們取得身分做起。

民進黨 中華民國台灣 移民署

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