民眾黨「美女刺客」楊宜庭IG表態：不選立委了 網軍請去搞別人

高雄市第八選區，民眾黨原擬推出「美女刺客」楊宜庭參選前鎮小港立委，今日卻傳出她透過過IG限動表態：經過許多政治考量，沒有意外的話，不會參與2024立委選舉。她強調自己既不是公眾人物，也不會再縱容任何抹黑或惡意中傷，呼籲花小錢買網軍搞她的人們，請去搞別人。

楊宜庭是高雄商界名人「PK褲子大王」楊政城的女兒，2018年楊政城以無黨籍參選前鎮小港區市議員，得到柯文哲推薦，最後以4千多票敗選。當時就讀英國曼徹斯特大學的22歲女兒楊宜庭還回高雄助選，楊宜庭身材、面貌姣好，網友們暱稱「馬尾妹」；楊政城出去拜票時，不少歐吉桑、歐巴桑都著說「親家好！」年輕人大喊「岳父好！」

楊宜庭原本傳出代表民眾黨征戰第八選區，市黨部私下證實進度正報黨中央核定程序，還未到選決會階段。國民黨第八選區參選人李明璇，民進黨則是立委賴瑞隆尋求連任。

楊宜庭在IG有7.5萬粉絲，是受歡迎的網紅。她在限動透露，這一個月以來常收到詢問她的訊息，但因為還沒確定，沒有辦法對媒體或大家做出回應，並不是故意不讀不回，是黨部要求先不要做任何回應的。這幾天會統一回覆之後，就不再一個一個回覆，也不會接受任何媒體採訪謝謝大家。

楊宜庭提到，當初收到民眾黨的聯繫和拜訪，是希望她能加入2024立委的選戰，經過多次拜訪和開會討論，她本人答應了民眾黨，「但經過許多政治考量，沒有意外的話，我本人『不會』參與2024的立委選舉，謝謝大家這陣子的關心和支持。」