侯友宜陣營批引導式民調 籲游盈隆別賠上公信力

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今天舉行記者會，質疑台灣民意基金會上周公布總統大選民調結果，因引導式題目，產生了預示效果，台灣民意基金會董事長游盈隆應該秉持民調的科學專業及學術倫理，不要把自己變成阿隆師，賠上民調公信力。

競選辦公室發言人黃子哲表示，所有符合專業與科學的民調，都會予以尊重及參考，但游盈隆上周公布的總統大選民調，侯友宜支持度與其他民調結果差距甚大，低到不符合常識。

黃子哲指出，經檢視問卷題目，皆因引導式題目，產生預示效果，造成嚴重偏差。前政大傳播學院長蘇蘅還在聯合報專欄質疑民調題目設計，完全是對賴清德有利的傾斜版問題，引導非常明顯。

文化大學廣告學系主任鈕則勳說，台灣民意基金會這份民調，與整體民調趨勢有違，檢視其中的問題，可能是因抽樣所致，但若進一步檢視問卷設計題目，包括民進黨總統參選人賴清德訪美、拜登對台提供軍事援助、麻生訪台指台灣應做好打仗覺悟，皆有利於賴清德及執政黨的主場優勢建構，提升賴清德支持者的表態意願。

紐則勳表示，若今天是侯友宜的支持者，可能因此關係，導致不願回答接下來的題目，使侯友宜支持度顯著偏低的結果。

銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰指出，這份民調中侯友宜的支持度，似乎有點脫離常軌，如果以此計算，侯在新北市可能拿不到30萬票。

杜聖聰指出，民調是否能夠經過壓力測試，有時候跑出來的阿拉伯數字是一回事，但未必有辦法用常識跟選票來理解，除了民意調查，也應該要兼採大數據的參考，更重要的是，必需對歷來的選盤，進行一定程度的對話，如此才能令人信服。

黃子哲指出，游盈隆找了一堆理由合理化民調結果，卻不願正視民調題目所產生的誘導偏差，辯解其中題目都是7月發生的重大事件，卻完全沒有餵藥案水落石出、外役監漏洞爭議等。

黃子哲說，民調只放賴清德訪美，不提侯友宜訪日，卻又說賴清德出訪表現可圈可點，其實台灣選民不分藍綠，只要有出訪就是加分，這是一件客觀的事件，可見游盈隆已知道訪美題對賴有利，這不就是明知故放，暗度陳倉。