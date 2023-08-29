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郭台銘宣布參選 李艷秋：恭喜藍白陣營終於可「甩郭」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
資深媒體人李艷秋。 圖／聯合報系資料照
資深媒體人李艷秋。 圖／聯合報系資料照

鴻海集團創辦人郭台銘昨天宣布參選，社群意見領袖們紛紛發文表態，資深媒體人李艷秋在臉書發文「恭喜藍白陣營，你們終於可以甩郭了」。資深媒體人黃創夏回應國民黨主席朱立倫稱綠營都在放鞭炮，說「還好吧，517後就放鞭炮很久了」。

國民黨前副秘書長張雅屏在臉書上說，周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時，「到底郭台銘是當代周公，抑或在世王莽？」把周公逼成王莽也不是不可能，王莽迫於形勢成周公也曾發生，就看在野黨要怎麼面對。

資深媒體人周玉蔻今天在臉書上表示，賴清德躺著就上？綠營千萬不要掉以輕心。這裡面虛虛實實，要𧫴慎以對，特別是閉上嘴巴。據說，昨天民進黨中央暗暗下令各級民代不可見獵心喜，放話幫忙郭董推動連署，因此親賴立委立即改變話鋒是對的。

周玉蔻說，別忘了，郭侯柯三人表相上雖然鈍拙，背後謀士不容小覷，昨天郭台銘記者會，國民黨像樣人馬表態忠於黨中央者眾，搞怪者也都噤聲，可視為一指標。

是引蛇出洞嗎？周玉蔻提出質疑，非綠一直鬧下去，搶佔討論焦點到11月底正式登記日，莫非也是戰術？周玉蔻說，「總之，這場共產黨腦袋的戰役，步步為營。」

黃創夏在臉書表示，國民黨徵召侯友宜後，民進黨早就天天可以放鞭炮，只是很厚道沒放，可能在家偷偷喝香檳而已。郭台銘都前進828侯友宜宜仍停在517，請問1126對新北的誠信呢？

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 李艷秋

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