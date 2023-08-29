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新竹棒球場漏洞百出　民眾黨團籲檢調、監委調查

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
新竹棒球場漏洞百出，民眾黨立法院黨團今天呼籲檢調跟監察院盡速查明真相。圖／民眾黨提供
新竹棒球場漏洞百出，民眾黨立法院黨團今天呼籲檢調跟監察院盡速查明真相。圖／民眾黨提供

耗資12億改建的新竹棒球場漏洞百出，新竹市政府委請美國大聯盟指定場務單位檢測報告揭露，內野土壤未達職業標準，表土層土壤也易造成球員受傷與排水不良。民眾黨立法院黨團今天要求檢調跟監察院，盡快查明真相，追究新竹市前市長林智堅失職。

民眾黨團發言人楊寶楨表示，新竹棒球場因球場老舊、規畫不佳等問題，受球迷球員詬病多年，爭取前瞻補助，2022年7月22日新竹棒球場改建重啟；早在開幕戰前，中華職棒球員工會針對球場缺失提出27項改善建議，賽後也有球迷點出球場工程缺失，像是外野草皮碎石過多、紅土較鬆軟、女廁門板裝反、看台區掉漆、排水溝設計在球場內等明顯瑕疵，市府都未抓緊時間補救。

民眾黨立委陳琬惠說，面對有心人士抨擊，即使有美國專家調查報告支持，竹市府仍要面對無端的質疑和抨擊，從混淆USGA專業標準到扭曲「Park」一詞，綠營側翼為護航用盡手段，USGA規範包括棒球場在內的高性能運動場，美國公園裡設置球場是再正常不過的事。還有一位不願透露真名的教授，將美國專家協助檢測新竹棒球場扭曲為大聯盟介入台灣政爭，號召連署向MLB抗議，將政治抹黑國際化，實在令人哀嘆。

民眾黨立委張其祿指出，新竹市立棒球場2016年9月由林智堅向中央爭取前瞻計畫補助，2017年12月獲中央核定8.76億元經費，不僅是教育部體育署第一個獲核定的前瞻計畫案，也是當時市府爭取核定最高單筆經費，但工程品質卻未起示範作用，棒球場非但不適合比賽，球員使用都要格外小心以免受傷。

民眾黨團認為，前瞻計畫不該淪為錢沾計畫，新竹棒球場工程品質低下，不管是廠商施造或是市府監管，都無法迴避責任，檢調和監察院盡速查明真相，綠營網軍側翼別再借題發揮、丟臉丟到國際。

新竹市立棒球場 民眾黨 美國

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