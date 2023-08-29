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下月出訪非洲 蔡英文：盼僑領在海外為台灣爭取支持

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統上午出席僑務委員會議開幕儀式。記者曾原信／攝影
蔡英文總統上午出席僑務委員會議開幕儀式。記者曾原信／攝影

蔡英文總統今天上午出席僑務委員會議開幕典禮，她表示，台灣不僅走過疫情挑戰，持續透過投資基礎建設，帶動經濟穩健成長，期盼讓更多國際朋友知道台灣的進步發展，歡迎世界走進台灣，持續讓台灣走向世界。她期許大家持續在海外為台灣爭取更多支持，透過這場會議凝聚更多力量，讓台灣更壯大，更繁榮發展。

蔡總統說，去年11月舉行僑務委員會議時，每個人都戴著口罩，現在室內戴口罩的措施已經放寬，台灣也已經恢復正常生活。藉這個機會，她要感謝在座的僑界領袖，在疫情期間幫助僑胞朋友度過疫情的挑戰，也在海外推動捐贈防疫物資，讓世界各國看見台灣良善的力量。大家都是國民外交的重要先鋒。

蔡總統指出，台灣不只是走過疫情的挑戰，這幾年來也持續進步發展。根據瑞士洛桑管理學院的世界競爭力評比，台灣在2016年她剛上任的時候，整體競爭力是第14名，今年已經進步到第6名，基礎建設評比從第19名進步到第12名。

蔡總統說，大家事業都很成功，也應該都很了解，就像做生意要先投資設備，產能就會增加，把基礎建設做好，就會吸引廠商來投資，就能強化經濟發展的動能。她上任就有計畫地增加投資基礎建設。因為積極投資未來，帶動了經濟穩健成長。從2016年到2022年，台灣的平均經濟成長率是3.4%，優於全球的平均值。

蔡總統表示，大家在世界各地長期耕耘，累積了豐沛的人脈。希望大家把台灣的進步發展，讓更多國際上的朋友知道，也歡迎更多台商外商都能一起來投資台灣。

蔡總統說，台灣在國際上的表現越來越受到肯定，包括歐盟、美國、日本及世界各地的好朋友，都非常積極地拜訪台灣，展現對台灣的支持。歡迎世界走進台灣，也持續讓台灣走向世界。今年3月在歷經三年疫情後，她率團訪問瓜地馬拉及貝里斯，過境美國。這個月，副總統賴清德也代表她和台灣人民，參加巴拉圭新任總統的就職典禮。接著下周她也將率團訪問友邦史瓦帝尼。

蔡總統說，從她2016年上任以來，不論是她或是副總統出訪，每一次的任務可以圓滿達成，僑界都付出非常大的心力，她再次感謝大家的貢獻，也希望大家持續在海外為台灣爭取更多的支持。

疫情 口罩

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