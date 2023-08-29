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泰緬孤軍後裔：中華民國是我祖國 盼取得居留身分

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
泰緬孤軍後裔表示，中華民國是我祖國，盼取得居留身分。記者蔡晉宇／攝影
泰緬孤軍後裔表示，中華民國是我祖國，盼取得居留身分。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立委湯蕙禎今天號召約30位孤軍後裔，到立法院舉行記者會，希望政府正視這個歷史悲劇，對中華民國有高度認同的孤軍後裔，理應取得身分，這條路要越走越寬。

馬英九政府曾在2009以專案方式，開放具孤軍後裔身分的滯台僑生，可申請國籍，由於文件準備不易，加上時效一刀切，仍有近萬名有機會符合資格者，成漏網之魚。

湯蕙禎指出，之前的專案定有最後期限，形同是最後一班車了，但許多人還在台灣、泰緬，怎麼會拒他們於門外。在協助下目前拿到身分者約有一二十位，希望主管機關能明白，是國家早年對不起這些人，他們不僅沒得打疫苗，發6000元也沒得領，應還給這些人應有的權利。

金三角文化基金會董事長王根深表示，孤軍後裔也是華人，把中華民國視為自己的祖國，卻無法被接受，問題糾葛幾十年，以前的政府沒有好好處理，現在台灣是一個民主開放的國家，希望能讓他們有立足之處。

就地合法的專案關閉後，第一個在立委協助下取得居留身分的，是35歲楊發準，今天來到記者會現場。楊發準說，當年基於對中華民國的國家認同，半划半游16個小時到達金門，途中沒有放棄的原因，是因為看到台灣就在眼前了，那才是他的祖國。

楊發準說，來到台灣後，卻陷入幾十年來無法取得身分困境，成為了無國籍人士，連生病都不敢，因為不知道醫院收不收，也沒有錢；如今終於可以堂堂正正成為中華民國台灣的一分子，希望台灣政府能在居留權法律上，給僑界更多協助，幫助更多人。

中華民國台灣 記者會 國籍

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