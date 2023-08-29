王鴻薇：張榮味不支持郭台銘獨立參選
鴻海創辦人郭台銘昨正式宣布參選2024總統，國民黨立委王鴻薇今透露，過去雖有地方派系與郭台銘有較密切的聯絡，但據她所知，包含雲林張家、雲林縣前縣長張榮味，不支持郭台銘獨立參選。
王鴻薇表示，郭台銘宣布參選第一時間，地方首長立即明確表態力挺國民黨總統參選人侯友宜，包含台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美都是如此，已經展現國民黨完全無條件支持侯友宜。
王鴻薇指出，關於國民黨的地方派系，過去一段時間裡，國民黨的一些派系確實跟郭台銘之間有較密切的聯絡，但最近可以看到包含彰化縣議長謝典林之前也講不支持郭獨立參選。根據她得到的訊息，包含雲林張家，張榮味不支持郭台銘獨立參選，國民黨派系未來也會做出選擇，當然團結整合不到最後關頭，絕不輕言放棄。
王鴻薇提到，如果真的無法整合團結，國民黨已經做出決定。對於傳出侯友宜、郭台銘可能「喝咖啡」，她也說，談比不談好，見面比不見面好，郭正式發動連署是從9月13日開始，在正式發動連署前，有任何轉圜餘地當然都樂見，不管喝咖啡、喝果汁，甚至喝茶、喝水都可以。
至於國民黨中央擬針對國民黨員與郭台銘過從甚密祭出黨紀，王鴻薇強調，在黨中央對黨紀態度曖昧之下，可能有人腳踏兩條船、三條船，大家都搞曖昧，隨著黨中央將規定講得明確後，郭台銘也宣布參選，壓力會來，至於會不會有些國民黨的人士在檯面下做些動作，凡走過必留下痕跡。大家是一個組織一團人，不可能有部分人腳踏兩條船，黨中央都不做處理。
王鴻薇進一步補充，郭台銘昨天雖宣布參選，有些藍營支持者是憤怒的，但在最後關頭前，還有些時間能夠整合，未來真有整合的可能，現在也不需要拔刀相向，政治上一定是朋友多多、敵人少少。
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