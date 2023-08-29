快訊

蘇拉颱風接近中「還會增強變胖！」彭啟明：「4縣市」最有可能放颱風假

獨／郭台銘宣布參選 郭粉揭密這原因「就是非綠最強！」

曾被勸女孩不必讀書 日本物理學家帶娃發表論文成傳奇

王鴻薇：張榮味不支持郭台銘獨立參選

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘正式宣布參選2024總統，國民黨立委王鴻薇（圖）今透露，過去雖有地方派系與郭台銘有較密切的聯絡，但據她所知，包含雲林張家、雲林縣前縣長張榮味，不支持郭台銘獨立參選。記者屈彥辰／攝影
鴻海創辦人郭台銘正式宣布參選2024總統，國民黨立委王鴻薇（圖）今透露，過去雖有地方派系與郭台銘有較密切的聯絡，但據她所知，包含雲林張家、雲林縣前縣長張榮味，不支持郭台銘獨立參選。記者屈彥辰／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨正式宣布參選2024總統，國民黨立委王鴻薇今透露，過去雖有地方派系與郭台銘有較密切的聯絡，但據她所知，包含雲林張家、雲林縣前縣長張榮味，不支持郭台銘獨立參選。

王鴻薇表示，郭台銘宣布參選第一時間，地方首長立即明確表態力挺國民黨總統參選人侯友宜，包含台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美都是如此，已經展現國民黨完全無條件支持侯友宜。

王鴻薇指出，關於國民黨的地方派系，過去一段時間裡，國民黨的一些派系確實跟郭台銘之間有較密切的聯絡，但最近可以看到包含彰化縣議長謝典林之前也講不支持郭獨立參選。根據她得到的訊息，包含雲林張家，張榮味不支持郭台銘獨立參選，國民黨派系未來也會做出選擇，當然團結整合不到最後關頭，絕不輕言放棄。

王鴻薇提到，如果真的無法整合團結，國民黨已經做出決定。對於傳出侯友宜、郭台銘可能「喝咖啡」，她也說，談比不談好，見面比不見面好，郭正式發動連署是從9月13日開始，在正式發動連署前，有任何轉圜餘地當然都樂見，不管喝咖啡、喝果汁，甚至喝茶、喝水都可以。

至於國民黨中央擬針對國民黨員與郭台銘過從甚密祭出黨紀，王鴻薇強調，在黨中央對黨紀態度曖昧之下，可能有人腳踏兩條船、三條船，大家都搞曖昧，隨著黨中央將規定講得明確後，郭台銘也宣布參選，壓力會來，至於會不會有些國民黨的人士在檯面下做些動作，凡走過必留下痕跡。大家是一個組織一團人，不可能有部分人腳踏兩條船，黨中央都不做處理。

王鴻薇進一步補充，郭台銘昨天雖宣布參選，有些藍營支持者是憤怒的，但在最後關頭前，還有些時間能夠整合，未來真有整合的可能，現在也不需要拔刀相向，政治上一定是朋友多多、敵人少少。

雲林縣前縣長張榮味在鴻海創辦人郭台銘訪雲林時，大動員力挺，還全天陪郭拜會政界人士。圖／聯合報系資料照片
雲林縣前縣長張榮味在鴻海創辦人郭台銘訪雲林時，大動員力挺，還全天陪郭拜會政界人士。圖／聯合報系資料照片

郭台銘 國民黨 王鴻薇

延伸閱讀

郭台銘宣布選總統 鴻海（2317）早盤下跌

獨／郭台銘宣布參選 郭粉揭密這原因「就是非綠最強！」

郭台銘參戰2024總統大選 三黨怎麼說

新聞幕後／郭台銘獨立參選有三轉折 最想3人坐下談整合

相關新聞

王鴻薇：張榮味不支持郭台銘獨立參選

鴻海創辦人郭台銘昨正式宣布參選2024總統，國民黨立委王鴻薇今透露，過去雖有地方派系與郭台銘有較密切的聯絡，但據她所知，...

【專家之眼】是誰讓農民不幸福、不快樂？

民進黨總統參選人賴清德日前提出，名為「幸福農業、快樂農民」農業政策。由其口號可知，民進黨7年多的執政下，農業是多麼不幸福...

【專家之眼】傻瓜才信：經濟學人唱衰中共

英國《經濟學人》雜誌網站近日發表「中國經濟何以救不起來」(Why China's economy won't be fi...

家暴說是否道歉？楊志良晚間發表聲明 對這群人道歉了

前衛生署長楊志良昨參與鴻海集團創辦人郭台銘「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡...

影／稱「家暴因無法修理蔡英文」 楊志良發言惹議挨轟

前衛生署長楊志良昨（27日）參與「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、修理...

總統府譴責「家暴說」 楊志良不道歉稱台灣多元社會

前衛生署長楊志良昨參與「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。對此，總統府昨表示，對楊志良不當言論表達嚴正譴責，並認為他應向社會大眾道歉。 楊志良今舉行記者會，當被媒體問及是否要道歉？楊志良突然拍桌子，大聲的說，「總統府要我道歉，搞不懂，是他（政府）要道歉，還是我要道歉」，真的搞不懂，政府把台灣搞得水深火熱，他為什麼要道歉。「我就是不道歉，這就是台灣的多元社會」，他說，台灣是民主國家，他可以說這些話，甚至就算不道歉，別人也無法拿他怎麼辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦