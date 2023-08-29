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【專家之眼】是誰讓農民不幸福、不快樂？

聯合報／ 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
副總統賴清德(右二)本月1日出席農業部揭牌典禮，首任部長為陳吉仲(中)。本報資料照
副總統賴清德(右二)本月1日出席農業部揭牌典禮，首任部長為陳吉仲(中)。本報資料照

民進黨總統參選人賴清德日前提出，名為「幸福農業、快樂農民」農業政策。由其口號可知，民進黨7年多的執政下，農業是多麼不幸福，農民是這麼的不快樂，才需要提出相關政策扭轉困境。

首先，先看看台灣農業發展面臨的十大困境，已讓農民苦不堪言：

困境一、農地大量流失：違法農地工廠問題尚未解決，近幾年又在農地以及魚塭大量設立光電板，進一步讓優良農地驟減。

困境二、對大陸出口受挫：大陸為我主要的農產品出口市場，但近年來釋迦、鳳梨、蓮霧、石斑魚等農產品陸續因被驗出有害生物或禁藥，而被大陸暫停進口。政府只會甩鍋給陸方，不願意檢討我國農產品檢疫缺失。

困境三、補貼外國農產品：農委會竟動用公帑補貼進口雞蛋與豬肉等農產品，打擊國產品。根據聯合報報導，截至今年7月為止，進口殼蛋逾1.4億顆，另有液蛋約192公噸，政府總補貼進口雞蛋價差5.69億元。

困境四、干預民間農業組織:蔡政府先強行將農田水利會收歸國有，接著打算修《農會法》，直接掌控全國農會，所幸在輿論反對下才作罷。

困境五、農產品產銷失衡常態化：不是缺雞、缺鴨、缺豬肉、缺雞蛋；就是生產過剩，價格崩盤。其中又以雞蛋問題最嚴重，至今仍未解決。

困境六、農業勞工短缺：依據《109年農林漁牧業普查》結果，農牧戶的農業經營管理者平均年齡高達64.4歲，實際從事農牧業69.3萬家，則較前次調查2015年底減少2.8萬家，農村缺工問題相當嚴重。

困境七、老農給付過低：老農津貼為退休農民的主要收入來源，目前每月給付只有7,550元，難以維持基本的生活。

困境八、稻米消費逐年下滑：1984年糧食自給率還有56％，之後一路惡化，2021年再度下降只剩下31.3％；我國主要農作物—稻米的人均年消費量一路崩跌，2001年還有50.1公斤，去年僅剩43.0公斤，創下史上最低紀錄。

困境九、為外國農產品宣傳：政府無力解決農業問題，卻積極為外國爭議食品辯護，彷彿成為美國萊豬與日本福島食品代言人。當前日本爆發核廢水排放爭議，駐日代表謝長廷還宣稱「微量放射性元素對身體有益」，公然為日本解套。

困境十、農民所得偏低：依據8月18日甫公布的《111年家庭收支調查》，2022年農家平均每人可支配所得31.8萬，非農家則近40萬，農家平均每人可支配所得為非農家的80.9%；更離譜的是，農家平均每戶所得總額來自農業所得僅為20.47%，農家有近八成(79.65%)來自非農業所得，也就是說農家的農業所得低得離譜，被迫要另外從事非農業所得，否則就要餓死了。

為此，民進黨提出加強產銷履歷、引入科技、建立農業生態鏈，加強外銷，加強冷鏈系統、增加台灣糧食自產等6政策，來解決上述困境。然而，此幾乎都是農委會既定的政策，想要透過重新包裝，就能讓農民幸福快樂?

以其「加強外銷」政策為例，賴提出「未來要有計畫生產，這樣農民生產的才有保障」。所提的政策與作法完全無法對應，計畫生產就可以提升外銷?迴避嚴重的蟲害與藥物殘留檢疫缺失，反以意識形態指責對岸阻撓進口，只會讓解禁遙遙無期。

眾所周知，我國農業最大的毒瘤就是有一位毀農部長，始讓農民陷入痛苦的深淵。醫師出身的賴清德應該很清楚，治病應直指病灶。本文建議，賴無須高喊華而不實的口號，只要將這顆惡性腫瘤切除，就可解決一半的農業問題。

農民 豬肉 農地工廠

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