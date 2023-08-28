兩岸降冰點...蔣萬安赴陸 郝龍斌希望他跟對岸說這些事

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聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市前市長郝龍斌今在臉書發出，當年與陸方發起雙城論壇畫面。圖／取自郝龍斌臉書
北市前市長郝龍斌今在臉書發出，當年與陸方發起雙城論壇畫面。圖／取自郝龍斌臉書

台北市長蔣萬安明天上午將赴上海參加雙城論壇，當年發起論壇的前市長郝龍斌今天指出，寄望蔣萬安在對等、尊嚴的前提下，說該說的話，做該做的事；要讓大陸了解，中華民國是兩岸之間最好的連接，也是阻止法理台獨最堅強的依據，必須尊重中華民國存在的事實，共機繞台無利於兩岸關係的和平發展。

郝龍斌今天指出，雙城論壇是2010年由他和時任上海市長韓正共同發起，目的是透過城市交流，增進瞭解，減少誤解，共創雙贏。他深信和平不是口號，要有行動，透過交流溝通、建立互信，才有可能達成。所以，雙城論壇不僅是台北、上海的城市交流，更是兩岸締造和平的契機與起點。

郝龍斌也細數雙城論壇過去創造的豐碩成果，例如，上海的垃圾分類和資源回收就是台北環保經驗的傳承，1999變成了上海的「12345有事找政府」、YouBike成為「共享單車」；而台北市松山文創園區「整舊如舊」則是受到上海新天地開發的啟發，台灣運動員到上海移地訓練，也讓我們在2017世大運獲得不錯的成績。

他指出，上海世博和台北花博期間，透過公務員駐點學習、互相協助、交換經驗、彼此合作，造就了「雙城雙博，共創雙贏」。雙城論壇更突破各種限制，實現松山與虹橋的直航，對台北、上海城市的提昇及兩岸關係的和緩都有相當的助益。

他說，目前兩岸情勢緊繃，面對兵凶戰危的威脅，心繫台灣人民安全、福祉的政治人物，要勇敢跨出交流溝通的步伐，不畏民粹的抹紅和抹黑。非常同意蔣萬安說的「兩岸愈緊張，愈需要溝通交流」。

他寄望，蔣萬安在對等、尊嚴的前提下，說該說的話，做該做的事，反映台灣民眾渴望和平及希望交流的心聲，協助台商和台胞解決在大陸所面臨的問題，爭取農漁產品的解禁，開放兩岸觀光團客的旅行。

他說，要讓大陸了解，中華民國是兩岸之間最好的連接，也是阻止法理台獨最堅強的依據，必須尊重中華民國存在的事實；而共機繞台無利於兩岸關係的和平發展。「祝福蔣市長此行順利、成果豐碩，讓兩岸關係因民進黨執政造成的僵化與困境有所突破」。

雙城論壇 蔣萬安 郝龍斌

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