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影／稱「家暴因無法修理蔡英文」 楊志良發言惹議挨轟

聯合報／ 記者 陳慧文陳聖文楊詩益林雍琁陳筠青陳科翰沈能元／即時報導
前衛生署長楊志良昨（27日）參與「主流民意大聯盟」新竹造勢。記者沈能元／攝影
前衛生署長楊志良昨（27日）參與「主流民意大聯盟」新竹造勢。記者沈能元／攝影

前衛生署長楊志良昨（27日）參與「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。

楊志良今舉行記者會，當被媒體問及是否要道歉？楊志良突然拍桌子，大聲的說，「總統府要我道歉，搞不懂，是他（政府）要道歉，還是我要道歉」，真的搞不懂，政府把台灣搞得水深火熱，他為什麼要道歉。他說，「我不道歉，就是不道歉，台灣是不是民主自由的國家？憑什麼叫我道歉？難道總統府要把我抓起來、關起來」。

對於楊志良的說法，勵馨基金會執行長王玥好表示，這樣的言論不恰當，等於把暴力行為合法化，覺得這是仇恨言論，並且扭曲了家暴問題的根源。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱則批評，公眾人物公開鼓勵將暴力做為出發口，甚至是把暴力正當化、合理化，讓人很心寒。還表示郭台銘不要像柯文哲一樣，找到像陳之漢一樣的敗票員。

時代力量立委王婉諭認為，楊志良身為前衛生署長，竟然用最糟糕的方式，談論無數人的傷痛，令人感到不可思議，身為公眾人物最不該做的事情，就是利用政治的手段做攻擊。因為精神衛生是沉重嚴肅的議題，家暴則是無數家庭的痛，兩者都不該被拿來做廉價的政治攻擊。

國民黨立委李德維表示，民進黨政府被質疑執政無能，所以下架民進黨才會成為民意的主流，但是楊志良若把它與家庭暴力做連結，是有點牽強。李德維也說，楊志良是大砲型人物，在講話的部分也許是快人快語。

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前衛生署長楊志良昨參與「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、修理陳建仁，因為他們有保鏢，所以去修理更弱的另一半，打老婆、打小孩。對此，總統府昨表示，對楊志良不當言論表達嚴正譴責，並認為他應向社會大眾道歉。 楊志良今舉行記者會，當被媒體問及是否要道歉？楊志良突然拍桌子，大聲的說，「總統府要我道歉，搞不懂，是他（政府）要道歉，還是我要道歉」，真的搞不懂，政府把台灣搞得水深火熱，他為什麼要道歉。「我就是不道歉，這就是台灣的多元社會」，他說，台灣是民主國家，他可以說這些話，甚至就算不道歉，別人也無法拿他怎麼辦。

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