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六都最後一塊拼圖完成 新北囤房稅通過

聯合報／ 記者葉德正劉懿萱／新北即時報導
新北囤房稅通過。記者葉德正／攝影
新北囤房稅通過。記者葉德正／攝影

新北市身為六都唯一沒有囤房稅的縣市，今天順利三讀通過，雖藍營議員認為要充分討論，不過綠營議員提案停止討論直接通過，最後在下午5時30分通過。3戶以下數自住房屋，稅率維持1.2%，第4房起採差別稅率，1戶1.5%、2戶2.4%，3戶以上最高3.6%。財政局表示，三讀過後等收到議會函後公告三天內公告實施，明年開始課徵，明年7月房屋稅會有兩種不同稅率，2023年7月至8月使用舊稅制，2023年9月至明年6月30日，若中央囤房稅2.0通過後，會再修正自治條例。

依照自治條例規定，以一般8000元房屋稅計算，房屋稅最高可調至1萬9200元，若公益性房屋則採單一稅率1.5％課徵；另外針對建商，原本根據建商持有的年限給予不同課稅標準，但這次改為超過2年合理銷售期，就會回歸最高稅率3.6％，希望建商盡速釋出房屋，以量制價。

新北市財政局指出，新北約有149萬人持有新北市房子，5戶以上占2.6萬人，這2.6萬人持有7.6萬戶非自住住宅，最大戶是在新北市擁有65戶房屋，一旦新北市囤房稅上路，會受影響人數就是這2.6萬人，僅占1.7%，98.3%不會受到影響。

由於中央日前擬定「囤房稅2.0」，稅率由1.5%至3.6%，上調至2%至4.8%，稅率較地方自治條例還要高，財政局將會待中央法令通過後，再行自治條例。

國民黨新北市議員周勝考說，他贊成通過自治條例，但多收的5.3億稅款，應該加惠在年輕人身上，如減輕租金、大學生全免等部分，要求市府做好配套。

國民黨新北市議員黃永昌則說，新北市房屋稅超收，成長率超過5成， 他認為新北市地段率年年飆升，新北實際稅率已經是「囤房稅3.0」，他也要求市府凍結地段率。最後在綠營議員提案終止討論，最後通過三讀。

議員 國民黨

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