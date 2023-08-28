快訊

核汙水效應擴大...日本國內收到「大量騷擾電話」 大陸外交部正面回應了

北捷必比登美食地圖大公開！前3名捷運站出爐 兩大線被酸「美食沙漠」

景氣落底！7月景氣燈號連九藍 國發會：第4季變燈機會高

影／賴清德競選行程結束走進足球記者會 勉勵踢出台灣風度

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天出席「台灣足球夢想計畫」記者會，為小球員加油。記者林伯東／攝影
副總統賴清德今天出席「台灣足球夢想計畫」記者會，為小球員加油。記者林伯東／攝影

今天足協在台大醫院國際會議中心舉行記者會，副總統賴清德出席。賴清德對球員說，除了球場的勝負，也要踢出風度，讓大家了解台灣。

旅外好手袁永誠為台灣爭取到參與集結足球俱樂部潛力新秀的西班牙盃賽「Arnedo Cup」參賽權，賴清德出席今天的足協記者會，是個巧合安排，前一天主辦單位發現賴清德今天要參加全國社福界賴清德見面會，就在一旁的會議室舉行，馬上邀賴清德在結束活動後，到旁邊參加記者會，鼓勵足球運動，賴一口答應。

賴清德說，袁永誠是台灣第一位到歐洲踢職業比賽的選手，很難得，請教袁永誠，才知道日本只有一個名額，韓國還沒有，原來是袁永成促成的，各位同學要好好把握，除了球場的勝負是重點，也要踢出我們的風度，讓人家了解台灣。

賴清德表示，這次去比賽，大家是台灣的運動大使，關注球場勝敗之外，更要關注球場的風度，讓大家了解台灣，有機會可以建立台灣跟歐洲足球的聯繫，讓台灣的足球運動持續進步。

賴清德說，他擔任立委時，想競選市長，到德國魯爾工業區參訪如何活化再生，他看到三個大桶子，每一個都有十幾層樓高，以前是德國裝天然氣用的鐵桶，可以煉鐵煉鋼。德國二次大戰戰敗，三個桶子後來沒有功能，猶如龐然大物，其中一個桶子做足球歷史展覽，還看到台灣的木蘭隊，他那時候很震驚，也很光榮。

賴清德指出，德國是個足球強國，舉辦世界運動史，台灣竟然身列其中，木蘭曾經揚名國際，我們有這個條件踢好足球，如果國家社會更重視，說不定到西班牙參賽的小球員是起點，應該說袁永誠是起點，點了一個火花，未來一點一點這樣下去，如果有機會帶領這個國家，會支持足球運動。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德

延伸閱讀

聽取全國社福界建言 賴清德承諾當選總統定期與各團體開會

接見台大管理學院EMBA師生 賴清德：就讀後如虎添翼

郭台銘若登記參選 林金結嘆：賴清德可以開始找內閣

郭台銘宣布參選總統 綠委憂塑造賴清德「躺著選」

相關新聞

賴清德競選行程結束走進足球記者會 勉勵踢出台灣風度

今天足協在台大醫院國際會議中心舉行記者會，副總統賴清德出席。賴清德對球員說，除了球場的勝負，也要踢出風度，讓大家了解台灣...

翁達瑞轟MLB助攻高虹安號召抗議 綠營打臉籲別當「豬隊友」

化名「翁達瑞」、立場親綠的旅美教授陳時奮緊盯新竹市長高虹安的學歷、言行不是新聞，陳時奮為維護美國職棒大聯盟（MLB）法律權益，決定發起連署抗議MLB涉入台灣政爭才是新聞。對陳時奮形同將「下架高虹安」當成個人職志，民進黨內呼籲陳時奮適可而止，別當「豬隊友」。

接見台大管理學院EMBA師生 賴清德：就讀後如虎添翼

副總統賴清德今天上午接見台灣大學管理學院EMBA師生，他表示，就讀台大EMBA後，未來必定是如虎添翼，對台灣社會和經濟產...

違規停車場開罰行為人6萬元 黃國昌及兒女暫躲一劫

時代力量前立委黃國昌本人及兒女在汐止的地遭批爆違規設置停車場，新北城鄉局列管並要求30天要改善，新北市府今現場聯合稽查，...

「假交友真詐財」江啟臣遭盜圖 提醒民眾勿上當

國民黨立委江啟臣今天指出，服務處接獲民眾陳情，在網路交友，遭大頭貼照片神似江啟臣的帳號反覆要求匯款，當事人欲匯款前，想確...

家暴說總統府要求道歉 楊志良：我不道歉就是不道歉

前衛生署長楊志良昨參與「主流民意大聯盟」新竹造勢表示，台灣為什麼會家暴？因為心情鬱卒，沒有辦法修理蔡英文、修理陳建仁，因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦