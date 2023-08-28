影／賴清德競選行程結束走進足球記者會 勉勵踢出台灣風度

今天足協在台大醫院國際會議中心舉行記者會，副總統賴清德出席。賴清德對球員說，除了球場的勝負，也要踢出風度，讓大家了解台灣。

旅外好手袁永誠為台灣爭取到參與集結足球俱樂部潛力新秀的西班牙盃賽「Arnedo Cup」參賽權，賴清德出席今天的足協記者會，是個巧合安排，前一天主辦單位發現賴清德今天要參加全國社福界賴清德見面會，就在一旁的會議室舉行，馬上邀賴清德在結束活動後，到旁邊參加記者會，鼓勵足球運動，賴一口答應。

賴清德說，袁永誠是台灣第一位到歐洲踢職業比賽的選手，很難得，請教袁永誠，才知道日本只有一個名額，韓國還沒有，原來是袁永成促成的，各位同學要好好把握，除了球場的勝負是重點，也要踢出我們的風度，讓人家了解台灣。

賴清德表示，這次去比賽，大家是台灣的運動大使，關注球場勝敗之外，更要關注球場的風度，讓大家了解台灣，有機會可以建立台灣跟歐洲足球的聯繫，讓台灣的足球運動持續進步。

賴清德說，他擔任立委時，想競選市長，到德國魯爾工業區參訪如何活化再生，他看到三個大桶子，每一個都有十幾層樓高，以前是德國裝天然氣用的鐵桶，可以煉鐵煉鋼。德國二次大戰戰敗，三個桶子後來沒有功能，猶如龐然大物，其中一個桶子做足球歷史展覽，還看到台灣的木蘭隊，他那時候很震驚，也很光榮。

賴清德指出，德國是個足球強國，舉辦世界運動史，台灣竟然身列其中，木蘭曾經揚名國際，我們有這個條件踢好足球，如果國家社會更重視，說不定到西班牙參賽的小球員是起點，應該說袁永誠是起點，點了一個火花，未來一點一點這樣下去，如果有機會帶領這個國家，會支持足球運動。